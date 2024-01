Sécurité routière : Le téléphone au volant, une amende de 15 000 F CFA

Nombreux sont les usagers de la route qui utilisent le téléphone tout en conduisant un engin roulant motorisé. Cette infraction est punissable d’une amende de 15 000 F CFA.

De nos jours, nous remarquons qu’étant au volant ou en circulation, beaucoup de gens utilisent leurs téléphones en appelant, en envoyant des messages, etc. et ignorent que cela peut causer des accidents qui peuvent conduire même à la mort.

Selon un agent de sécurité routière, “les citoyens ignorent carrément qu’en utilisant le téléphone au volant ou étant en circulation, ils mettent leur vie en danger parce que le risque d’accident en utilisant son téléphone au volant est multiplié par 3. Car quand tu utilises le téléphone en conduisant, tu es distrait. Dans la circulation, nous voyons certains au volant tout le temps la tête baissée en manipulant le téléphone. Or étant sur la route on ne doit pas être distrait”.

“Je me rappelle du jour comme si c’était hier. Ce jour-là, je venais de chez mon ami et j’étais en voiture. En conduisant, j’ai été distrait par un message de ma femme. J’ai lu le message et je voulais répondre vu que c’était par WhatsApp. J’ai été tellement distrait par le message qu’en répondant le message, j’étais à une vitesse de 90 km/h donc presqu’a 100. Donc en roulant, à ma grande surprise je fonçais droit sur un poteau électrique. J’ai appuyé sur le frein, mais c’était déjà trop tard. Ma voiture avait déjà cogné le poteau. Mais heureusement pour moi l’airbag de la voiture était activé. Sinon aujourd’hui je ne serais plus là. Je remercie Dieu de m’avoir sauvé la vie même si j’ai encore quelques blessures. Et j’avertis aussi ceux qui ne sont pas prudents et qui roulent à toute vitesse en circulation d’être prudents et de faire très attention”, a témoigné un conducteur anonyme.

L’utilisation du téléphone est strictement interdite par l’article 3 du code de la route. Elle est pénalisée par une amende de 15 000 FCFA.

Isaac Ariel Mariko

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :