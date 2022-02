Il y a deux combats à mener au Mali : la lutte pour la souveraineté nationale et l’indépendance totale du pays et la lutte pour le changement de l’homme malien. Ces deux combats doivent être menés concomitamment pour une réelle indépendance du Mali.Tout changement qui ne prendra pas en compte cette dimension, est voué à l’échec.

La situation dans laquelle le pays se trouve aujourd’hui, prouve une décadence des valeurs morales et sociétales. L’homme malien a vendu sa dignité , son honneur pour se retrouver dans le vice , la cupidité , la malhonnêteté , le mensonge, la délation, la traîtrise…prêt à trahir et à tuer. A quoi servirait de libérer un tel individu de l’impérialisme colonial s’il n’est pas digne de confiance ; s’il n’est pas responsable ; s’il ne peut s’assumer ! Un travail de fond doit donc se faire sur l’homme malien. Le but, c’est d’avoir un Malien nouveau, qui a des valeurs et qui les défend pour que le pays ne se retrouve pas de nouveau dans l’impasse.

La refondation chantée ne soit pas seulement être institutionnelle , textuelle . Il faut qu’elle soit aussi au niveau des individus. Bref ! Il faut reformer l’homme malien pour qu’il soit adapté aux nouveaux défis.

Tièmoko Traoré

