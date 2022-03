Illustre inconnu du grand public avant le coup de force du 18 Août 2020, le Colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne est sur le point de décevoir, tant les erreurs se multiplient et l’horizon reste toujours bouché, en dépit de la montée en puissance des FAMA. Est-il pris en otage par son entourage ou par les hommes politiques en mal de popularité qui veulent obtenir du coup d’Etat ce qu’ils n’ont pas pu obtenir des urnes ? Mon Colonel le pouvoir n’est-il pas en train de vous rendre ivre ? Et pourtant jusqu’à preuve de contre vous jouissez d’une certaine popularité, mais pour combien de temps ? tant les bourdes se multiplient et les grandes attentes des maliens tardent à être comblées. Bref le pot aux roses est en train d’être découvert.

En commençant par votre fonds de souveraineté, vous avez dit Urbi et Orbi, mon colonel, que vous renoncez au 1/3 de ce montant soit 50 millions des 150 millions auxquels vous avez droit, au finish ce montant sert à faire votre promotion au lieu de renflouer le trésor qui est en souffrance de nos jours à cause des sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA. Mon Colonel ce montant est devenu un trésor de guerre pour votre promotion politique. Est-ce cela votre Mali Koura ? Les forages et autres infrastructures qui sont réalisées à travers ce fonds ne devraient pas être estampillées en votre nom, mais au nom du contribuable malien qui a accepté de renoncer à une partie de son revenu pour que vous puissiez réaliser ses aspirations légitimes.

Aujourd’hui la question que bon nombre de maliens se posent est celle de savoir pourquoi celui qui a officiellement mis dans la charte de la transition qu’il ne pourrait pas se présenter aux prochaines élections, pourrait accepter que des clubs de soutien soient mis à son nom ? Mon Colonel des opportunistes et autres chercheurs de strapontins abuseront de votre confiance et vous abandonneront au moindre couac, entre temps l’argent du contribuable malien va en pâtir. S’agissant de la crise sociopolitique, pensez-vous que les maliens vont continuer à vous applaudir dans cette aventure sans issue ? Allez-vous continuer à suivre la tête baissée votre premier ministre qui a un agenda politique caché ? Vous avez intérêt à trouver un compromis avec la CEDEAO pour atténuer la souffrance du peuple, qui commence véritablement à sentir les effets pervers de ces sanctions. Un jour de plus sans proposition de chronogramme serait un jour de trop pour le peuple malien qui broie du noir depuis le 9 janvier 2022.

Mon Colonel vos prouesses sur le front sécuritaire risquent d’aller à vau-l’eau si vous ne trouvez pas de solutions à la crise sociale surtout à la veille du mois de Carême. Les maliens souffrent et rares sont les citoyens qui ont deux bons repas par jour. A cette lamentable condition est venue se greffer les coupures intempestives de courant. L’autarcie et la léthargie qui caractérisent aujourd’hui la gouvernance au Mali n’arrangent ni le Mali encore moins les maliens. Ainsi pour ne pas être surpris désagréablement mon Colonel parez au plus pressé en chamboulant le gouvernement pour y mettre à la tête un technocrate apolitique et en diminuant sa taille pour réduire les charges de l’Etat. Autres mesures pour sauver les meubles seraient la dissolution de tous les clubs et associations de soutien à Assimi et surtout le renoncement au 2/3 du fonds de souveraineté et autres avantages liés à votre fonction. Il en sera de même pour toutes les autres institutions et autorités de la transition, afin que le patriotisme ne soit pas un vain mot et un slogan pour endormir la conscience du peuple.

Youssouf Sissoko

