Mystère et boule de gomme sur l’état de santé de Dr Choguel Kokalla Maïga, le Premier ministre, chef du Gouvernement de la transition.

On n’a pas besoin de consulter la boule de Crystal d’un voyant pour admettre que la situation est sérieuse. Plus sérieuse et inquiétante que l’énoncé du mini communiqué de la Primature, en un moment donné, indiquant que le Premier ministre serait mis en repos forcé sur exigence de son médecin traitant. Un communiqué contreproductif, qui n’a pas réussi à démentir pour longtemps les informations qui avaient déjà inondé les réseaux sociaux, relatives au fait que le chef du Gouvernement serait victime d’un AVC et admis dans une clinique de la place. Pour la simple raison que ce communiqué rédigé avec une légèreté indescriptible, faisait mention ‘’Inchalah’’, qu’il reprendra ses missions dès la semaine prochaine (celle du lundi 15 au vendredi 18 août). Etant donné que le temps ne ment pas, les Maliens ont retenu leur souffle et nourrit l’espoir de revoir leur bien aimé PM, à la période indiquée. Mais sans succès. Connaissant son rôle dans le processus de rectification de la Transition, des évènements importants se sont passés, notamment la visite du Président Macky Sall à Bamako et le Conseil des ministres, sans qu’il ne fasse une moindre apparition. C’est à partir de là que les inquiétudes des uns et des autres se sont avérées sur le fait que le patron de la Primature, plus qu’un repos forcé est bien malade.

Sans coup férir, le dimanche 21 août, le Président de la Transition, nomme le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Colonel Abdoulaye Maïga comme Premier ministre par intérim, sans autres détails sur les raisons de cette désignation, encore moins sur sa durée, qui pourraient situer l’opinion publique nationale sur l’état de santé du Premier ministre Maïga.

Comme un coup de pied dans la fourmilière, c’est à partir de là que les agitations ont commencé. D’une part, des partis politiques et autres organisations, longtemps plongés dans leur silence de cimetière, ont brusquement pris d’assaut les medias avec des communiqués de félicitations à l’adresse du nouveau chef intérimaire de la Primature d’autre part, des proches et affidés du Premier ministre ont multiplié des sorties. Et ce, pour tenter encore une fois de rassurer sur sa santé. Finalement, la grande majorité du peuple meurtrie dans sa chair s’est retrouvée désemparé. Irascible, elle ne sait plus par quel bout prendre. Cela, face aux rumeurs et aux multiples démentis de celles-ci. Tantôt, on parle de l’évacuation du Premier ministre vers certains pays du Maghreb, d’Europe et même d’Amérique du Nord, tantôt on affirme qu’il n’a pas quitté le pays…Bref, les opposants aussi bien que les partisans au Chef du Gouvernement s’évertuent dans la logomachie, laissant l’opportunité aux autorités de la transition à garder le silence, sinon le flou total sur cette situation.

Finalement aux allures où les choses se passent, il n’est pas exagéré d’affirmer que cette disparition inexpliquée de la scène publique du PM Choguel Maïga semble faire l’affaire de tous. Les partisans, pour pouvoir afin émerger, les opposants pour se faire inviter à la table et la transition pour quarrer le cercle des colonels (Président de la transition, Président du CNT et Premier ministre/ Colonel).

Au regard de toutes ces hypothèses, la seule chose qui reste à faire, est de prier pour une bonne santé au Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. C’est ce que nous faisons tous les jours, car c’est grâce à lui que ce journal existe et s’appelle ‘’Le Sursaut’’.

Moustapha Diawara

