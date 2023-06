Au Mali, les rideaux sont tombés sur la 22ème édition du concours international de la langue chinoise organisé chaque année entre les élèves et les étudiants de la classe Confucius et de l’institut Confucius.

Oumar Namogo de la classe Confucius du lycée Askia Mohamed et Daouda Théra de l’Institut Confucius de l’Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako sont les deux lauréats du concours national de la langue Chinoise. Les deux lauréats représenteront le Mali en Chine lors de la finale 22ème édition du concours international de la langue chinoise. Ce Concours consacré au thème « Pont vers le chinois » réunira les Etudiants des Instituts Confucius du monde entier. Les talents des candidats seront évalués dans les disciplines comme la chanson, la musique, la danse, la littérature, l’acrobatie, la calligraphie, la peinture et les arts martiaux.

En saluant les deux lauréats, le Chargé d’affaire de l’ambassade de Chine au Mali, Liu Kaiyan, a réitéré les félicitations de son pays à l’étudiant malien, Mama Bouaré de l’Institut Confucius qui a remporté le deuxième prix de la finale mondiale du concours de la langue et la civilisation chinoise. En émettant le vœu que les candidats du Mali de cette année feront mieux.

Par ailleurs, il a loué le travail acharné des formateurs et les compétiteurs ainsi le gouvernement malien qu’en faveur des échanges culturels et linguistiques entre la Chine et le Mali. Pour lui, le monde est une époque où le destin de tous les pays est lié. Pour ce faire, dit-il, la paix, la stabilité et la prospérité du monde exigent plus que jamais le dialogue et les échanges entre les différentes civilisations dans le cadre de la légalité et le respect mutuel.

Le chargé d’affaires de rappeler les quatre principes que le Président Xi Jimping a proposé pour la civilisation mondiale. Selon lui, le Président Chinois préconise à l’ensemble le respect de la diversité des civilisations, la valeur universelle de l’humanité relative à la paix, le développement, la justice, la démocratie et la liberté, la promotion conjoint du patrimoine et le renforcement des échanges et de la coopération internationale en science humaine.

A cet effet, il dira que l’Afrique et la Chine en tant que deux berceaux de la civilisation ont privilégié les échanges culturels dans les neuf programmes de coopération sino-africaine. Ce volet, explique Liu Kaiyan, lors de la 8è conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine durant laquelle les dirigeants de l’Empire du milieu ont promis d’accorder une assistance au continent noir pour construire ou rénover davantage d’établissements scolaires. Egalement, la Chine s’est engagée à organiser plus de séminaires ou de formation en faveur des jeunes-africains. « Cette promesse a été suivie par l’ouverture des projets phares en Afrique », a indiqué le Chargé d’affaire rappelant la construction du troisième pont de Bamako baptisé amitié sino-malienne. Il dit espérer que la jeune génération chinoise et malienne pourra apporter des nouvelles constructions celle d’un nouveau pont de l’âme et de l’amitié entre les deux peuples.

Pour Fayera Sissoko, responsables malien de la classe Confucius du Lycée Askia Mohamed, en 2017, la classe Confucius du Mali a été classée parmi les cinq meilleures structures éducatives en Afrique. Ce spécialiste enseignement de la langue et la civilisation chinoise au Mali soulignent que la Classe Confucius et l’Institut Confucius contribuent modestement au rayonnement de vaste environnement de coopération linguistique et d’échanges culturels avec les 150 pays.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :