5ème anniversaire de l’institut Confucius de l’ULSHB : L’ambassadeur Chen Zhihong offre 50 prix aux étudiants et aux élèves

A l’occasion de la journée de l’Institut Confucius couplée à la fête du cinquième anniversaire de la création de l’Institut Confucius de l’université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, l’ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Zhihong, a offert 50 prix aux étudiants et les élèves du Lycée Askia Mohamed.

L’Institut Confucius de l’université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako a célébré le mardi dernier sa cinquième de création à Kabala. La célébration de cet anniversaire a été couplée à la journée internationale de la fondation de l’Institut Confucius. L’ambassadeur de la République populaire de la Chine, Chen Zhihong, le corps professoral de l’Université de Kabala, le recteur de l’Université Foresterie du sud-ouest de la Chine, Wang Weibin et le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur étaient tous présents à cette fête marquée par l’ouverture des nouveaux locaux de l’Institut Confucius dans l’enceinte de l’Université de Kabala. Lors ces festivités, le diplomate chinois a offert 50 prix à 25 étudiants de l’Institut Confucius et 25 élèves de la classe Confucius. Ce prix est une contribution financière que l’ambassade offre aux apprenants maliens pour leur exhorter à exceller dans l’apprentissage de la langue et la civilisation Chinoise. En offrant ce prix, il a indiqué que la coopération dans les domaines de l’éducation et de la culture sont une voie importante pour promouvoir le rapprochement des deux peuples. Et l’ambassadeur Chen Zhihong d’annoncer que depuis 1965, la Chine a offert l’opportunité à 2000 étudiants maliens. « Chaque année, nous accordons une aide financière aux jeunes Maliens issus des familles en difficultés et ayant des excellents résultats scolaires afin qu’ils puissent mener à bien leurs études », a expliqué l’ambassadeur, qui a exhorté les boursiers maliens à participer activement dans les échanges culturels et à jouer leur rôle dans la dynamique de la construction d’une communauté de destin Chine –Afrique.

Occasion indiquée par le recteur de l’ULSHB, Idrissa Soïba Traoré, de rendre hommage au gouvernement Chinois grâce à qui l’université de Kabala est sortie de terre et de nombreuses infrastructures de développement à travers le Mali. Expliquant que le nouvel institut Confucius de l’ULSHB est composé de plusieurs salles de formation, d’un centre de documentation, de langue et des bureaux.

Après 5 ans de présence au Mali, l’institut Confucius a déjà formé plusieurs étudiants dont 96% ont été employés par les entreprises chinoises. L’institut Confucius du Mali est classé parmi les meilleurs instituts de l’Afrique occidental à cause des résultats réalisés.

Un étudiant formé par l’Institut a remporté le deuxième prix individuel du Concours international de la langue et Civilisation Chinoise en 2022. Plusieurs étudiants ont bénéficié des bourses d’études pour aller parfaire leur formation dans les universités chinoises. « 25% des étudiants formés par l’Institut Confucius ont une bourse pour aller étudier en Chine et le reste des 75% sont directement employés », a félicité le Recteur de l’Université Foresterie du sud-ouest de la Chine, Wang Weibin. Invité par les responsables de l’Institut Confucius de l’USLHB., Le Recteur de cette Université s’est engagé aux côtés du Mali à former autant d’étudiants Maliens pour qu’on puisse avoir des compétences. Selon lui, l’Institut Confucius du Mali va passer à une nouvelle phase avec la création des nouvelles filières qui formeront les étudiants dans plusieurs domaines de compétences tels que l’agroforesterie, l’architecture, l’écotourisme etc.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

