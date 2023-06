Archives : Le défi de la numérisation au Mali

« Enrichir les sociétés du savoir » était le thème de la journée internationale des archives célébrée le 9 juin dernier, sous la présidence du secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Dagno.

Mahamadou Dagno a montré le rôle des archives dans la gestion documentaire et la compréhension de l’histoire de l’humanité. Pour lui, la gestion des archives est une question sensible qui nécessite la mise en place d’un système adéquat assurant la fiabilité et la pérennité de la mémoire archivistique nécessaire pour assurer la continuité historique et du service public.

Cependant, les acteurs pensent qu’en période de crise sécuritaire, cette sensibilité se manifeste de plusieurs manières parmi lesquelles, l’aggravation de la détérioration des archives mais surtout le trafic, le vol et la destruction des archives comme ce fut le cas des manuscrits de Tombouctou à partir de 1992 et les années suivantes. Pour lui, le positif est que la numérisation et l’archivage du journal officiel de la République du Mali, au travers la mise en place d’un dispositif moderne de gestion et de conservation des documents et archives au secrétariat général du gouvernement.

Le développement d’un système d’archivage physique et électronique permet, selon le secrétaire général du gouvernement, de renforcer la modernisation de l’administration à travers la mise en place de services de préarchivage au sein des déplacements ministériels et des services centraux.

Le directeur national des archives, Seydou Diabaté, a invité les autorités maliennes de continuer les efforts qu’elles déploient pour la préservation des archives. Il a aussi lancé un appel aux jeunes et aux étudiants, à ne pas s’attaquer en cas de manifestation, aux institutions de mémoires. « Si vous le faites, vous le faites à votre dépend parce que l’avenir appartient à la jeunesse », a-t-il conclu.

La journée internationale des archives est établie à l’initiative du conseil international des archives en 2005, afin de faire connaître leur rôle et le valoriser. Ses objectifs sont de promouvoir la préservation, le développement et l’utilisation du patrimoine archivistique mondial. Elle a lieu le 9 juin de chaque année et notre pays, le Mali, la célèbre pour la neuvième fois.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :