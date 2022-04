L’annonce a été faite ce samedi 2 avril 2022 au siège de Yamarou Photo au cours d’une conférence de presse par les initiateurs du projet Foto Shool qui est une contribution à la politique nationale de l’enseignement de l’art dans le programme scolaire, prônée par les plus hautes autorités de notre pays. Et qui est mis en œuvre par l’association Yamarou Photo avec le soutien financier du Programme ACP-UE CULTURE (Afrique de l’Ouest) – AWA et du Consortium de partenaires.

Le projet « Foto School » a pour objectif principal de contribuer à l’éducation à l’image des scolaires et collégiens, en les formant et en leur inculquant la culture de l’image. Il est sous tendu par appuyer la politique de promotion de l’art de l’État dans les écoles et collèges ; renforcer les compétences des acteurs de l’éducation (enseignants, administration scolaire, pédagogues, etc.) en technique d’enseignement des arts visuels ; développer la culture citoyenne des scolaires et collégiens à travers l’éducation à l’image ; cultiver la culture de l’image chez les scolaires et collégiens. A la fin du projet, les résultats suivants sont attendus ; la politique de promotion de l’art de l’État dans les écoles et collèges; les compétences des acteurs de l’éducation (enseignants, administration scolaire, pédagogues, etc.) en technique d’enseignement des arts visuels sont renforcées et enfin la culture citoyenne des scolaires et collégiens à travers l’éducation à l’image est développée.

Le projet se déroulera pendant toute l’année scolaire à Bamako dans les écoles suivantes : Académie Rive Gauche de Bamako : Lycée Madou Diarra de Sébénikoro (LMDS), Lycée Privé Moderne du Centre Abdoulaye Diarra de Djicoroni Para (LPM- CAD), Lycée Notre Dame du Niger (LNDN), Lycée Ba Aminata Diallo (LBAD) et Lycée les Triomphes de Korofina ; Académie Rive Droite : Lycée Kankou Moussa, Lycée Massa Makan Diabaté, Lycée Ibrahima Ly, Lycée Privé Safi de Kalaban coura, et Lycée Privé Biasson Dembélé de Niamakoro.

Pour le Coordinateur national du projet Art in West Africa (AWA) M Seydou Camara, ce sont plus de 200 élèves qui seront formés en technique d’art photographique et la lecture de l’image. En ce qui concerne les professeurs, ils sont 20 à être formés à la technique d’enseignement de l’art photographique. Un accent particulier est accordé à l’aspect genre dans le projet, dans la mesure où sur les 200 élèves, 100 places sont accordées aux jeunes filles et sur les 20 professeurs, 10 places sont réservées aux professeurs dames. Les structures photographiques seront aussi touchées par le projet ; car les participants visiteront la Maison Africaine de la Photographie, le Musée national et l’Association Yamarou Photo.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :