Baccalauréat : Des mesures strictes contre la fraude

Ils sont 139 334 candidats cette année pour l’obtention du diplôme du baccalauréat malien. Leurs épreuves qui ont fini hier avaient commencé le lundi 19 octobre.

Comme à chaque examen, les fuites de sujets et fraudes sont récurrentes dans les centres d’examen. Les fuites de sujets au DEF 2020 ont servi largement de leçon au ministère de l’Education pour l’organisation du bac. D’où la mise en place d’une batterie de mesures sécuritaires. Le département a déployé plusieurs agents de sécurité dans les 323 centres de Bamako et d’ailleurs. Les candidats étaient repartis entre 5 573 salles et surveillés par 11 222 surveillants.

Jusqu’à la fin du baccalauréat, aucune fuite et fraude n’a été signalée dans les centres visités.

“Au début de l’examen, on avait eu des petits soucis liés à l’insuffisance de salles et d’une forte absence de surveillants. Nous avons dû remplacer tous les surveillants absents. Notre centre était composé de 624 candidats qui ont été surveillés par 52 surveillants. Nous avons rigoureusement sécurisé le centre par la présence des vigiles de la Brigade territoriale de gendarmerie de Senou“, a informé Wandé Sidi Diarisso, président du centre lycée Star de Diatoula.

Au cours de notre passage dans chaque centre, on pouvait remarquer la présence des kits sanitaires et le port des masques était obligatoire.

Au centre du lycée Castor, le contrôle des pièces d’identité commençaient depuis la porte d’entrée.

Contrairement au DEF, le baccalauréat s’effectue à travers différentes séries qui sont la terminale langue et lettres, terminale sciences économiques et sociales, terminale sciences exactes et terminale sciences expérimentales. Les premières épreuves évoluent en fonction des séries.

Comme le DEF, le bac a débuté dans une ambiance calme et sereine dans le respect total des gestes barrières contre le Covid-19. Les candidats se disant suffisamment préparés n’ont pas échappé à la peur ni au trac avant l’ouverture du bal.

“L’examen s’est bien déroulé et les sujets étaient à notre porté. Avant le jour du bac, j’avoue que j’étais paniqué, car c’est ma première fois, mais j’étais rassuré juste après l’épreuve de la philosophie. J’ai fournis toute mon énergie en préparant cet examen et en traitant mes sujets. Je reste optimiste dans l’attente de nos résultats“, nous a indiqué Cheik Oumar Touré, élève en terminal économique, sciences sociales.

Ce qui demeure redoutable est la difficulté d’accès des journalistes à certains centres d’examen. La sécurisation du périmètre par des forces de l’ordre empêche les journalistes le plus souvent à faire correctement leur travail comme ce fut le cas lors de notre passage au centre lycée Star à Sirakoro.

Au centre du groupe scolaire de Kalaban Coura, les candidats étaient au nombre de 507 dont 33 absents. Les 20 salles d’examen étaient surveillées par 40 surveillants.

Fatoumata Kané

