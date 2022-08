La commission mixte Mali-Iran, à pied d’œuvre depuis le 21 août 2022, a travaillé sur plusieurs questions dont la coopération scientifique entre les deux pays. C’est dans ce contexte qu’une délégation iranienne, conduite par Dr. Mahdi Yazdanpanah, membre du cabinet du Ministère iranien des sciences, de la recherche et de la technologie, a souhaité échanger avec le Ministre malien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Amadou KEITA, autour de cette coopération naissante.

Rappelant son séjour, courant juillet en Iran, le Ministre Pr. Amadou KEITA a fait le tour des échanges et des visites enrichissantes effectuées dans ce pays qui inspirent beaucoup le Mali. L’élan d’amitié et de fraternité que nos deux pays ont manifesté au cours de cette commission mixte devra permettre de concrétiser les belles perspectives discutées avec le Ministre iranien en charge de la science, de la recherche et des technologies. Dr. Mahdi Yazdanpanah s’est dit heureux de cette audience avec le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, qui aura permis de préciser plusieurs points de la coopération à venir.

Le Mali, dira-t-il, occupe une place de choix dans la politique iranienne. « Cette mission nous a permis de mieux connaître l’histoire du Mali, mais aussi et surtout de mieux cerner ce que nous pouvons faire ensemble », a-t-il fait savoir. Avant d’ajouter que la délégation qu’il conduit a bien apprécié l’accueil du peuple malien.

H.B.F

Commentaires via Facebook :