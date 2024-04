À travers la lettre Nº 2024-052/AEPAM-SG datant du 05 Avril 2024, l’Association des Écoles Privées Agréées du Mali (AEPAM) a adressé au Ministre de l’Économie et des Finances pour le paiement intégral des frais scolaires et demi-bourses de l’année scolaire 2022-2023. Car selon l’AEPAM certains établissements privés sont déjà en arrêt de travail faute de paiement.

A en croire le Secrétaire Général de l’Association des Écoles Privées Agréées du Mali (AEPAM) M Abdoul Kassoum TOURE son bureau après analyse objective de la situation, a estimé qu’il est de son devoir de rédiger cette lettre au Ministre de l’Économie et des Finances avec ampliation à son collègue de l’éducation pour les faire part de la réalité sur l’espace scolaire, singulièrement celui du secondaire, suite au non-paiement des frais scolaires et demi-bourses de l’année scolaire 2022-2023. Car selon lui, les promoteurs avaient déjà appréhendé la situation dès le début de l’année scolaire, puisqu’ils avaient affirmé à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale qu’ils reprendraient les activités pédagogiques avec les moyens de bord. Ces moyens sont aujourd’hui épuisés, la plupart des établissements sont presque à l’arrêt, malgré la bonne volonté des acteurs. Ajout ‘il que la situation s’est empirée, puisque les enseignants ne parviennent plus à rallier les établissements, le minimum de matériels n’existe plus, et un climat d’inquiétude s’est installé dans la plupart de leurs établissements.

En se référant au dernier trimestre de l’année scolaire il est plus déterminant dans la préparation des examens nationaux. C’est pourquoi l’AEPAM pense que la conditionnalité des paiements à la présentation du quitus fiscal a montré sa limite. En effet, les Etats Généraux de l’Education viennent de clore ce débat en recommandant de légiférer sur la fiscalité applicable aux écoles privées. L’AEPAM demande solennellement au Ministre de l’Économie et des Fiances de tenir compte de cette recommandation. Par voie de conséquence, le bureau national de l’AEPAM espère que son implication personnelle est vivement sollicitée pour le paiement intégral des frais scolaires et demi-bourses au titre de l’année scolaire 2022- 2023.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

