De par la qualité de son travail, Kabakoo a été distingué par le Zoom EdInnovation Award, le 1er mars dernier. Cette récompense est remise aux solutions les plus audacieuses et les plus brillantes pour soutenir les étudiants défavorisés.

Avec des candidatures venues de 73 pays à travers le monde, Zoom, société américaine leader des services de téléconférence, a sélectionné Kabakoo Academies pour son innovation en termes d’éducation.

Parmi les 6 lauréats du Zoom EdInnovation Award, Kabakoo est ainsi la seule structure d’éducation du continent africain et de l’espace francophone. Kabakoo continue de faire parler du Mali de manière positive à l’étranger malgré le contexte compliqué du pays.

Avec cette récompense, Kabakoo officialise son partenariat avec Zoom, qui devient un partenaire financier et technologique clé pour la mise à l’échelle de leurs formations au Mali et au Sahel. La structure attend mettre à profit ce partenariat pour améliorer l’expérience d’apprentissage de ses apprenants et optimiser ses outils technologiques de vidéocommunication. Pour son équipe, cette distinction souligne à nouveau la pertinence du modèle d’apprentissage que Kabakoo a initié. Lequel œuvre à améliorer les compétences et l’employabilité des jeunes ainsi que sa résilience pour construire des futurs durables pour l’Afrique.

Pour rappel, Kabakoo est la première plateforme panafricaine d’apprentissage dédiée à l’emploi des jeunes via la manufacture décentralisée et à petite échelle. Fort d’une expertise sans égale sur le continent, cette plateforme offre aux jeunes africains les compétences nécessaires pour réussir leur projet d’employé ou d’entrepreneur dans la 4ème Révolution Industrielle. En outre, elle œuvre à réinventer l’éducation et la formation professionnelle avec l’intégration des savoirs locaux aux technologies de pointe. Kabakoo est ainsi un espace d’apprentissage hybride à la fois makerspace, université et laboratoire de sciences citoyennes. Ce modèle innovant lui a permis d’être labellisée par le Forum Économique Mondial comme l’une des 16 “Ecole du futur” dans le monde et pionnier de l’éducation.

Siaka DIAMOUTENE/ Maliweb.net

