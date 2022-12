A l’issue des négociations entre le gouvernement du Mali et la synergie des syndicats de l’éducation signataires du 16 Octobre 2016, les 7, 9 et 13 décembre 2022, sur la gestion du préavis de grève de 72 heures, en date du 21 novembre 2022, allant du mercredi 14 au vendredi 16 décembre 2022, un accord a été trouvé hier, mardi 13 décembre, entre les deux parties. C’était en présence des membres de la commission de conciliation, avec à leur tête, Youssouf Ganaba. Les discussions ont porté sur la revendication relative à l’application immédiate de l’article 39 de la loi N°2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. Des avancées majeures ont été obtenues par les enseignants, parmi lesquelles la majoration de la prime spéciale de responsabilité avec un montant 12, 300 milliards FCFA correspondant à 11000 F par enseignant à compter du 1er novembre 2022 ; la création d’une prime spéciale d’enseignants ; l’élaboration et l’examen du document cadre d’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Ce qui a permis de lever le mot d’ordre de grève des syndicats d’enseignants.

En lieu et place de la revendication, indique le communiqué de la synergie des syndicats d’enseignants, les parties sont convenues de ce qui suit : l’augmentation, pour compter du 1er novembre 2022, des taux de l’indemnité spéciale de responsabilité existant de la somme de 11 000 FCFA, conformément à l’enveloppe de 12, 300 milliards de FCFA concédée par le gouvernement ; la création d’une prime spéciale d’enseignants, lors de la relecture de l’ordonnance n°44 CMLN du 11 août 1975 fixant les principes généraux du régime des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents dont les conditions d’octroi et les taux seront fixés quand les conditions financières du pays s’y prêteront ; la réception par le gouvernement d’un document cadre élaboré par les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016 relatif à l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants pour examen par les deux parties. Au regard des avancées notoires sur le point de revendication, indique le communiqué signé ce 13 décembre 2022 par la synergie des syndicats signataires du 15 Octobre 2016, les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016 (SYPESCO, SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC, SYLDEF, FENAREC, COSES) ont décidé de lever leur mot d’ordre de grève de 72 heures, allant du 14 au 16 décembre 2022.

Les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016 se réjouissent de ce dénouement heureux et ont déclaré…

Dans une déclaration ventilée après la signature de l’accord qui a permis de lever le mot d’ordre de 72 heures, les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016, ont indiqué qu’à la suite de l’adoption de l’ordonnance portant grille dite unifiée en juin 2021, les syndicats de l’éducation signataires ont engagé une lutte pour l’application de l’article 39 du statut du personnel enseignant. Dans la dynamique de cette lutte, ajoute la déclaration, les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016 ont déposé un préavis de grève de 72 heures, soit trois jours, le 21 novembre 2022 demandant l’application stricte de l’article 39 du statut du personnel enseignant. Les négociations, discussions et autres rencontres ont abouti à ce qui suit : «la majoration de la prime spéciale de responsabilité avec un montant 12 300 milliards FCFA correspondant à 11000 FCFA par enseignant à compter du 1er novembre 2022 ; la création d’une prime spéciale d’enseignants ; l’élaboration et l’examen du document cadre d’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants». Les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016, ajoute la déclaration, tiennent tout d’abord à remercier leurs militantes et militants pour la mobilisation dont ils ont fait preuve durant les dures épreuves depuis le début de ce mouvement de grève. Ensuite, poursuit la déclaration, ils adressent leur sincère remerciement à toutes les personnes de volonté qui se sont impliquées dans la gestion de cette crise afin d’aboutir à cette issue. Aussi, poursuit la déclaration, ils expriment leur reconnaissance au président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta pour son implication concluante, ainsi qu’aux membres du gouvernement du Mali. Enfin, mentionne la déclaration, les syndicats remercient chaleureusement le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, et Alfousseini Sanou, Ministre de l’Economie et des Finances, pour leurs efforts inlassables consentis pour arriver à ce résultat. A ces remerciements, dit la déclaration, ils associent les conciliateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite des différentes négociations et les représentants du gouvernement dans les négociations.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :