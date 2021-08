Education nationale : La ministre Sidibé Dedeou Ousmane sur les chantiers des établissements en réhabilitation

La ministre de l’Education nationale, Sidibé Dedeou Ousmane, s’est rendue le mardi 10 juillet 2021 sur les sites de trois établissements en réhabilitation. De part cette visite, Mme Sidibé a pu constater de visu l’état d’avancement des chantiers et mesurer l’ampleur de la dégradation des écoles en cours de réhabilitation.

–maliweb.net- Les chantiers lancés par le Président de la Transition le 22 juillet dernier sont en bonne voie de réalisation. C’est le constat de terrain de la visite du ministre en charge du portefeuille de l’éducation nationale ce jour. Une visite qui a conduit les pas de la ministre Sidibé Dedeou Ousmane respectivement au Groupe scolaire Inémassa Cissé à Niarélé, à l’école de l’OPAM à Qinzambougou et à l’Ecole scolaire de Baco-djicoroni.

Le premier établissement sillonné le Groupe scolaire Inémassa Cissé, présente un état de délabrement total. Entre insalubrité abjecte dans l’ensemble, des salles de classes delabrées et plafonds sérieusement abîmés, des portes et fenêtres endommagées, la cours de l’établissement en cette période d’hivernage, fait également mauvaise impression avec de l’eau stagnante porteuse de bestioles. Les infrastructures de l’école de l’OPAM quant à elles sont nettement plus en meilleur état que celles de l’école Inémassa Cissé. Cependant, l’école de l’OPAM comprend également des salles de classes aux toitures abîmées et décolorées et un terrain de sport détérioré où stagne l’eau usée des pluies.

A l’école de l’OPAM et à l’école de Baco-djicoroni, les ouvriers s’attèlent aux travaux pour donner peau neuve aux établissements.

Au terme de sa visite, la ministre de l’Education nationale, a exprimé son satisfecit pour le démarrage de ce vaste chantier tant important pour l’ensemble des acteurs impliqués de l’école et que pour les autorités. Félicitant les entreprises en charge des travaux, la ministre Sidibé, les a encouragés à bien mener leur mission. En effet, la fin des travaux de réhabilitation des 2000 classes à Bamako et régions, est prévue d’ici 45 jours.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

