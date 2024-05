Engagement Citoyen au Mali : L’ALCPPE se distingue en Commune I de Bamako

Dans le District de Bamako, l’Association de Lutte contre la Pauvreté et pour la Protection de l’Environnement (ALCPPE) se distingue par son engagement citoyen en s’impliquant dans des initiatives telles que l’appui à des écoles publiques, à des structures de santé, le curage des caniveaux et marigots, l’aménagement d’espaces publics et de cimentières. En tant qu’organisation apolitique, elle incarne un modèle de mobilisation communautaire au service de la population en Commune I.

Créée en 2018, elle se donne pour mission de contribuer au développement local, de lutter efficacement contre l’extrême pauvreté et de promouvoir la santé publique. Dans le domaine de l’environnement, elle intervient dans l’aménagement des espaces pour favoriser l’épanouissement de la population. Conformément à la loi n° 2012-019 du 12 juin 2012 relative aux associations et aux organisations de la société civile au Mali qui vise à promouvoir la participation citoyenne, l’Association de Lutte contre la Pauvreté et pour la Protection de l’Environnement (ALCPPE) contribue à créer un environnement propice à l’engagement civique et à la mobilisation sociale au Mali.

Les œuvres de l’ALCPPE en Commune I du district de Bamako

De novembre 2023 à nos jours, cette association a réalisé deux activités majeures, en partenariat avec un opérateur économique malien résidant à l’étranger. Elle a rénové l’école publique de Korofina ; le Centre de Santé de Référence de la Commune I. Selon Yamady Abdoulaye Karim Sanogo, Coordinateur général de l’ALCPPE, ce partenariat a permis de réaménager environ 14 salles de classe ; 18 toilettes et a permis de planter plus de 300 arbres dans les cours. Un autre exemple concret de leurs actions citoyennes a été le curage du marigot entre les quartiers Banconi et Hippodrome, qui a permis d’éviter des inondations l’année dernière et sauver des vies.

Abdoulaye Karim Diatré, Chef de quartier de Korofina Sud témoigne qu’un endroit abandonné dans son quartier a été aménagé en espace vert par l’ALCPPE. Des arbres ont été plantés, des lampadaires installés pour le bénéfice de la jeunesse. Durant cette période de chaleur, les jeunes s’y rendent pour apprendre leurs leçons et certains pour se reposer sous les arbres. Un puits a été nettoyé et une moto pompe fournie pour l’arrosage des arbres.

« Nous examinons ensemble la possibilité d’aménager d’autres espaces pour soulager les jeunes du quartier. Surtout que ce sont les jeunes eux-mêmes qui assurent l’entretien de cet espace » précise le Coordinateur de l’ALCPPE.

Djé Traoré, Président du Comité de Conseil des Jeunes de Doumazana, un démembrement de l’ex Conseil National de la Jeunesse du Mali, a initié, il y a un an, des démarches auprès du président de l’ALCPPE.L’association et les jeunes de Doumazana ont élaboré un plan de travail commun pour l’aménagement du marigot, baptisé « Molibalikoni » en bamanankan, qui relie les quartiers de Djoumazana, Djelibougou, Banconi et Nafadji. « Cette action, la première du genre, a permis d’éviter des inondations. L’année, suivante, malgré une pluviométrie accrue, aucune famille n’a été touchée par les inondations. En reconnaissance de l’engagement de l’ALCPPE, nous avons promis de les soutenir dans toutes leurs initiatives citoyennes, contribuant ainsi à l’amélioration de notre communauté. C’est ainsi que nous les avons accompagnés à Sotuba pour aménager la devanture du cimetière. Nous les avons rejoints au CSCOM de Sangarebougou où des gros cailloux bloquaient le passage. Grâce à leurs interventions, l’accès au CSCOM a été facilité » a-t-il conclu.

Comment l’ALCPPE intervient auprès de la population ?

Yamady Abdoulaye Karim Sanogo, Coordinateur général de ladite association, affirme qu’ils ont pour rôle d’agir en partenaire local dans la collectivité. « Le développement durable est au cœur de notre action, en passant par le développement local. Nous privilégions le contact direct avec la population pour identifier les problèmes, comprendre les perspectives et agir en conséquence » souligne-t-il.

Pour lui, les problèmes sont souvent identifiés par les membres de l’association lorsqu’ils constatent des problèmes tels que les eaux usées dans les rues ou des problèmes de déforestation. Suite à cette identification, des actions sont entreprises en collaboration avec la jeunesse et les autorités locales, après consultation et réunion avec les habitants. Bien que plusieurs associations évoluent dans le même domaine, l’Association de Lutte contre la Pauvreté et pour la Protection de l’Environnement se distingue par ses solides partenariats et son engagement communautaire.

En ce qui concerne la mobilisation des ressources, le Coordinateur général affirme que l’association finance ses activités avec ses propres fonds. L’Association a également travaillé en collaboration avec le Ministère des Transports et des Infrastructures pour sensibiliser la population et faciliter la réalisation de goudron sur les voies de Djoumazana Nafadji.

Que pensent les bénéficiaires sur les actions citoyennes de l’ALCPPE ?

Le Maire de la Commune I du district de Bamako, Oumarou Togo, a précisé que sa mairie et l’ALCPPE sont parfaitement en collaboration dans le cadre du développement de sa Commune. Selon lui, cette collaboration est axée notamment sur la protection de l’environnement. « En aidant cette association à atteindre ses objectifs, la population contribue au développement communal » a-t-il martelé.

Il a par fini exprimer sa gratitude envers l’ALCPPE pour ses réalisations citoyennes.

Soumano Aichata Doumbia, résidente à Banconi, déclare qu’en 2023, l’association a assaini le marigot de Banconi ainsi que les caniveaux, ce qui a évité des cas d’inondations. « Nous habitons à moins de 2 mètres du marigot, et depuis que les travaux d’assainissement ont été menés par cette association, aucun cas d’inondation n’a été signalé dans notre quartier. Nous, riverains du marigot, sommes satisfaits de ce travail. Le jour des travaux, tous les habitants sont sortis pour saluer cette initiative, notamment les femmes » a-t-elle témoigné. Elle a évoqué qu’un mécanisme a été mis en place, quiconque est surpris en train de déposer des ordures dans le marigot devra payer une amende de 40.000 FCFA.

Même état d’esprit de satisfaction chez Malamine Coulibaly, Imam de la Mosquée de Banconi Salébouggou. Qui a souligné que l’ALCPPE a lancé ses initiatives citoyennes en embellissant l’espace devant la mosquée avec des pavés et en installant des éclairages à l’intérieur. De plus, qu’elle a généreusement distribué des exemplaires du Saint Coran. Et pendant le mois de Ramadan, l’association fournit des repas pour la rupture du jeûne. D’où ses vœux de prospérité pour cette association.

Par Fatoumata Coulibaly ce reportage est publié avec le soutien de JDH et de NED.

