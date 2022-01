L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) a remporté, le vendredi 07 janvier 2022, le trophée de l’université la plus dynamique du Mali. C’était au cours de la cérémonie de distinction des 100 meilleures entreprises du Mali tenue à Bamako, présidée par le premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, chef du gouvernement, en présence des responsables de l’UCAO-UUBa comme son président, Dr. l’abbé Clément LONAH ; la Responsable Académique et Pédagogique de l’UCAO-UUBA, Dr. Sœur Thérèse SAMAKE.

Très réjoui par la réception de ce trophée honorifique, le président de l’UCAO-UUBa, Dr. l’abbé clément Lonah, a fait savoir que la cérémonie de distinction des 100 meilleures entreprises du Mali permettra sans nul doute de créer de l’émulation entre les entreprises. « La sélection de l’université catholique de l’Afrique de l’ouest- unité universitaire à Bamako dans le cadre des entreprises les plus dynamiques du Mali pour la qualité de leur expertise consacre un des objectifs majeurs de l’Ucao qu’est l’excellence couplée à l’innovation au service du développement durable. Ce qui consiste à donner une formation scientifique et morale de qualité aux apprenants de sorte à avoir pour nos sociétés des têtes bien pleines possédant le savoir au plus haut degré, mais aussi des têtes bien faites, modèles de nos sociétés par leurs bons comportements morales et politiques », a-t-il dit.

Selon lui, les stratégies de mutualisation des compétences et l’intégration sous régionale consistant à faciliter la mobilité des apprenants en leur permettant de recevoir un enseignement de qualité se sont avérées efficaces pour aboutir aujourd’hui à ce résultat par la réception de la palme internationale de l’institut de formation le plus dynamique du Mali décernée à l’Ucao de Bamako. « Mention spéciale pour les grands évêques de l’Afrique qui ont été inspirés par Dieu en fondant l’université catholique de l’Afrique de l’ouest pour relever l’éducation au niveau du supérieur.

Grand merci au vice chancelier de l’Ucao de Bamako, le cardinal Jean Zerbo pour son implication personnelle dans le développement de cette université. Nous dédions cette palme internationale à tous nos étudiants anciens et actuels pour les encourager sur le chemin de l’excellence toujours à conquérir comme le chante notre hymne, l’Ucao toujours en avant », a conclu le président de l’UCAO-UUBa, Dr. l’abbé clément Lonah.

A noter que l’université catholique de l’Afrique de l’ouest (UCAO) a été fondée en l’an 2000 à Conakry. Elle est éclatée en plusieurs unités universitaires en Afrique de l’ouest. La mère de l’Ucao est à Abidjan. Elle a commencé avec l’institut de l’Afrique de l’ouest qui est devenu automatiquement l’université catholique de l’Afrique de l’ouest. Ensuite, un peu partout en Afrique de l’ouest comme au Mali, c’est en 2007 que l’unité universitaire à Bamako a été ouverte avec une filière de base, les sciences de l’éducation.

Aujourd’hui, il y a d’autres filières comme les sciences juridiques, le journalisme et la communication, philosophie et les sciences économiques et de gestion. A Conakry, ce sont les sciences politiques comme filière de base. Au Burkina, c’est l’agro-alimentaire comme filière de base.

Au Benin, c’est l’agro-industrie comme filière de base. Au Togo, c’est l’informatique comme filière de base. Au Sénégal, ce sont les sciences économiques et de gestion comme filière de base. L’UCAO a trois objectifs en Afrique et dans le monde à savoir : l’intégration sous régionale comme une large innovation ; la mutualisation des compétences ; l’excellence en vue de donner une préparation, une éducation sérieuse, de qualité qui puisse être bénéfique pour les étudiants, pour le Mali et pour l’Afrique de l’ouest.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :