La Coordination des syndicats de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNESUP ET SECMA) avait entamé une grève de 144 heures, allant du lundi 27 janvier au samedi 1er février 2025 et à peine cette grève terminée, elle a été automatiquement reconduite en ce jour lundi 03 jusqu’ au samedi 08 février 2025 et pourrait continuer jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits par l’application immédiate de leur prime de recherche avec rappel, à compter de la date de signature de l’ordonnance 2017.

En croire aux secrétaires généraux du SNESUP-SECMA Dr Alou Diarra et Dr Bakary BERTHE rien ne pourra les arrêter à stopper leur grève déclencher depuis fin janvier 2025 car ils considèrent la mauvaise volonté du gouvernement à donner un contenu à la PRIME DE RECHERCHE notifiée par le décret n°2017-0850/P-RM portant modalité d’application de l’Ordonnance n°2017-036/P-RM portant statut des enseignants-chercheurs du Mali et de l’attitude du gouvernement tout au long de la première semaine de grève. Pour cela, ils ont décidé de maintenir la reconduite automatique de son mot d’ordre de grève de 144 heures, conformément à son préavis de grève, allant du lundi 03 au samedi 08 février 2025. En conséquence, la coordination des syndicats, a demandé à ses militant(e)s d’être vigilants et d’observer sereinement la grève pour qu’ensemble ils puissent vaincre.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

