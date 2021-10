Institut des Hautes Etudes en Management : La promotion Moussa Alassane Diallo sur le marché d’emploi

Les promotions 2019-2020 et 2020-2021 de l’Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM) ont été baptisées : « promotion Moussa Alassane Diallo», qui a convié les étudiants à s’armer de courage et de pugnacité afin de relever les énormes défis de l’heure et de marcher sur les traces de ceux qui ont rendu les Maliennes et les Maliens fiers. C’était le samedi 02 octobre 2021 à l’hôtel Salam de Bamako, sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Amadou Keita, en présence du parrain, Moussa Alassane Diallo, du promoteur de l’IHEM, Abdallah Coulibaly, et devant une pléiade de professeurs d’universités et des représentants de plusieurs structures universitaires.

Le président de l’Institut des Hautes Etudes en Management, Abdallah Coulibaly, a entamé ses propos en rendant un vibrant hommage au corps professoral de l’institut pour la qualité de l’enseignement dispensé qui, selon lui, a permis de mettre à la disposition du Mali, des futurs cadres compétents dans plusieurs domaines. « La formation universitaire que vous avez reçue témoigne non seulement des connaissances théoriques et pratiques que vous avez acquises, mais aussi de votre rigueur, de votre sens critique, de votre sens de l’éthique, de votre responsabilité sociale, de votre sérieux, de votre engagement, de votre détermination, de votre courage, de votre esprit d’éthique, bref de votre savoir-faire et de votre savoir-être », a-t-il exprimé, avant d’ajouter que tout au long de leur parcours professionnel, ils seront tenus à ce devoir de rigueur et devraient maintenir le plus haut niveau d’éthique et de profité qui soient.

Le président de l’IHEM a dévoilé que pour permettre à toutes les couches sociales d’accéder à une bonne formation universitaire, sa structure, en collaboration avec des partenaires, a initié une bourse d’études pour les bacheliers brillants issus des milieux défavorisés et qu’ils sont fiers de l’initiative qui sert d’exemple aujourd’hui à d’autres écoles supérieures de la place. Le parrain des deux promotions, Moussa Alassane Diallo, a exhorté les étudiants à mettre tout en œuvre afin de marcher sur les traces de celles et ceux qui ont fait la fierté du Mali en rehaussant son image partout où ils se trouvent. Il a fait savoir aux étudiants que la réussite est au bout de l’effort et qu’ils doivent faire de la réussite leur leitmotiv pour traduire en actes leurs aspirations.

La porte-parole de la promotion, Aminata Keita, a salué la bravoure des étudiants et la qualité des enseignants qui, selon elle, n’ont ménagé aucun effort en leur inculquant les connaissances qui leur serviront de guide dans la vie professionnelle. « Nous sommes conscients du défi qui nous attend et sommes prêts à le relever », a-t-elle affirmé. Le professeur Amadou Keita, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a distillé des sages conseils aux étudiants de la promotion, tout en les incitant à s’armer de courage et de pugnacité afin de relever les énormes défis qui se dresseront sur leur chemin. La remise des attestations aux étudiants et à certains professeurs a couronné la cérémonie de graduation.

Moussa Samba Diallo

