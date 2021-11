L’école des jeunes aveugles Youssouf Diakité de Missala, se dote de trois nouvelles salles de classe

Première école privée inclusive du genre en Afrique de l’Ouest, l’école des jeunes aveugles Youssouf Diakité à Missala dans la région de Koulikoro, a inauguré le samedi 6 novembre 2021 trois nouvelles salles de classe. Une aubaine pour ces jeunes apprenants voyants et non-voyants de la localité qui reçoivent une formation classique basée sur l’inclusion.

L’école des jeunes aveugles Youssouf Diakité, est une école inclusive formant les élèves voyants et non-voyants sur un même programme éducatif avec l’aide et l’accompagnement des professeurs voyants et non –voyants. Première du genre dans la sous-région, cet établissement scolaire travaille sur l’inclusion en enseignant à la fois les élèves voyants et non-voyants dans une même salle de classe. En effet, les cours sont dispensés par une enseignante non –voyante diplômée de l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), Mme Fatoumata Ballo et son collègue M. Diarra qui se charge de copier aux tableaux les leçons pour les élèves voyants. L’établissement est doté d’un internat qui héberge les élèves et les enseignants à cause de sa situation géographique. Car l’école est assez éloignée du centre de la grande voie qu’empruntent les moyens de locomotion. L’internat héberge les 39 élèves dont 13 déficients visuels en plus des deux enseignants. La prise en charge de l’internat tout comme le salaire des enseignants dépendent exclusivement de la générosité du promoteur-fondateur de l’école et de ses généreux donateurs. D’où un appel d’appui du promoteur Youssouf Diakité non –voyant de son état, brillant informaticien et leader de différents groupements qui veut donner une égalité de chance à tous les fils de notre pays. En effet Monsieur Diakité soutient fermement qu’à travers la création de pareille école d’octobre 2017 à nos jours, il reste animé par le même sentiment à savoir permettre aux jeunes filles et garçons non-voyants la même chance de réussite sociale que leurs camarades voyants. A la même occasion, développer chez les enfants l’esprit de l’acceptation de l’autre dans sa différence. Un bel exemple réussi quand on constate de vis-us l’harmonie et la fraternité évidente entre les jeunes élèves voyants et non au sein de cet établissement.

La cérémonie d’inauguration a été couplée à une remise de prix aux meilleurs élèves. Qui a compté des premiers de classe des élèves voyants et non comme pour témoigner que l’handicap n’est point un frein avec un bon encadrement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :