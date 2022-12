-Une grève de 72 heures était prévue pour ce mercredi 14 décembre sur l’ensemble du territoire national

La Synergie des Syndicats de l’Education signataires du 15 octobre 2016 a décidé, mardi soir, en toute souveraineté de lever son mot d’ordre de grève de 72 heures qui devait être mis en vigueur le mercredi 14 décembre courant sur l’ensemble du territoire malien.

« À la suite de l’adoption de l’Ordonnance portant grille dite unifiée en juin 2021, les syndicats de l’Education signataires ont engagé une lutte pour l’application de l’article 39 du statut du personnel » a déclaré Ousmane Almoudou porte-parole de la synergie.

Selon lui, « dans la dynamique de cette lutte, les syndicats de l’Education signataires du 15 octobre 2016 ont déposé un préavis de grève de 72 heures soit trois jours, le 21 novembre 2022 demandant l’application stricte de l’article 39 du statut du personnel enseignant ».

Ousmane Almoudou souligne en outre que « les négociations, discussions et autres rencontres ont abouti à la majoration de la prime spéciale de responsabilité avec un montant de 12,300 milliards de Franc CFA soit plus de 19 millions de dollars correspondant à 11.000 F par enseignant à compter du 1er novembre 2022, la création d’une prime spéciale d’enseignants, l’élaboration et l’examen du document cadre d’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants ».

« Au regard des avancées, les syndicats de l’Education signataires du 15 octobre 2016 décident en toute souveraineté de lever leur mot d’ordre de grève et en conséquence, invitent leurs militants à poursuivre le travail normalement », explique-t-il.

En outre, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, ont remercié leurs militantes et militants pour la mobilisation dont ils ont fait preuve durant ces dures épreuves depusi le début de ce mouvements avant de remercier toutes les personnes de bonne volonté qui se sont impliquées dans la gestion de cette crise afin d’aboutir à cette issue.

Il faut rappeler que l’article 39 dont les enseignants réclamaient son application stricte, accorde 15,17% d’augmentation sur les salaires des enseignants.

Il stipule, en outre, que : « toute majoration des rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires s’applique de plein droit au personnel enseignant de l’enseignement fondamental, secondaire, de l’éducation préscolaire et spéciale».

Source: https://www.aa.com.tr/fr

