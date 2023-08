Maxi Tour School 2023 : En hommage à Yascoul

La finale de la 23e édition de Maxi Tour School, cette année, a été marquée par l’absence du grand animateur de l’émission, Yaya Coulibaly dit Yascoul, récemment décédé. La finale de la 23e édition couplée au lancement de la 24e édition, a eu lieu le week-end dernier à Bamako. C’était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

Cette 23e édition de Maxi Tour School a vibré par des hommages funéraires, des vidéos et témoignages sur l’animateur vedette de l’émission Yaya Coulibaly dit Yascoul décédé le 9 août dernier des suites d’une longue maladie. “Un homme pétri de talents”, qui était d’abord président du jury avant de se retrouver à la place d’Ismaïl Ballo dit Ballody pour animer Maxi Tour School.

Un hommage a été lu par Isaac Coulibaly, président des membres du jury en l’honneur de l’illustre disparu. “Un journaliste animateur et un formateur hors pair. Yascoul était humain avec un sens élevé du savoir vivre et du savoir-faire qui lui permettaient de jongler le sérieux et l’humour, le jeu et l’enseignement pour donner à Maxi Tour School, tout son éclat”, a lancé Isaac à son complice parti à jamais.

Malgré le deuil, Maxi Tour School a joué sa finale avec la participation d’une dizaine de lycées dans toutes les catégories de jeux : mots et lettres, danse, chorégraphie, chant, poème et concours de beauté. En mots et lettres, cette année, le trophée a été remporté par le lycée, “Bakatra”. Le prix de la chorégraphie est revenu au lycée Sonni Alibert suivi de Vito-S qui a gagné en poésie. Tous les gagnants ont eu droit à une enveloppe, un certificat et des mots d’encouragement du concepteur de l’émission, Ismaïl Ballo dit Ballody.

Maïmouna Diakité du lycée Fodé Bengaly de Sangarébougou est la Miss Maxi Tour School 2023. Elle a dédié sa victoire à l’ensemble de ses encadreurs. “Je remercie mes encadreurs. En réalité sans eux, je ne serais pas là. A un moment donné, j’ai voulu renoncer. Je ne voulais plus participer. C’est grâce à leurs mots d’encouragement que je me suis présentée. Donc l’honneur leur revient”, a-t-elle lancé à leur endroit.

Au nom des élèves participants, Kadidia Diaouné du lycée Safi a présenté les condoléances à l’équipe de Maxi Tour School pour la disparition de Yascoul. “Nous devons beaucoup à Maxi Tour School et beaucoup à Yascoul. Que la terre soit légère”, a martelé Mlle Diaouné.

La finale a été clôturée par le lancement de la 24e édition au cours de laquelle, Ismaïl Ballo compte signer son retour. “Si je n’ai pas quelqu’un d’autre pour animer l’émission, je serais obligé de revenir sur scène. La perte de Yascoul est énorme”, a murmuré Ismaïl Ballo, ami du défunt.

Koureichy Cissé

