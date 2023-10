Maxi vacances sponsorisé par Orange-Mali : Les lauréats de l’édition 2023 ont reçu leurs prix

La finale de l’édition 2023 de l’émission “Maxi Vacances” s’est déroulée le jeudi 6 octobre dernier, au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba. A l’issue de la finale, les lauréats des différents concours (jeu-concours, danses, chants, slams et poèmes) ont été récompensés avec plusieurs cadeaux par le sponsor officiel du concours Orange-Mali.

L’événement s’est déroulé en présence de Sidiki Dembélé, directeur de l’ORTM I, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, responsable de la division communication institutionnelle et sponsoring d’Orange-Mali, Mahamadou Koné, directeur marketing de l’ORTM. Cela fait plus d’une dizaine d’années qu’Orange-Mali accompagne l’ORTM dans la réalisation de son émission de téléréalité “Maxi Vacances”. Cette année, la tradition a été respectée, le premier opérateur de la téléphonie mobile au Mali a offert des cadeaux aux vainqueurs des différents concours de l’édition 2023 de “Maxi Vacances”.

Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, responsable de la division communication institutionnelle et sponsoring d’Orange-Mali, est très heureuse de la réussite de l’édition 2023 de l’émission. “Chaque année, nous accompagnons notre partenaire historique, l’ORTM, dans la réalisation de ‘Maxi Vacances’ qui représente aujourd’hui la plus grande activité créée pour la jeunesse au Mali. En plus de cela, nous nous réjouissons en tant que sponsor du déroulement de cette compétition qui se fait dans un esprit de fair-play et dans la joie pour le plus grand bonheur de la jeunesse malienne. Cela fait 17 ans que nous accompagnons l’ORTM dans la production de l’émission et nous souhaitons de tout cœur pérenniser ce partenariat avec l’ORTM”, a-t-elle laissé entendre.

Il a profité de l’occasion pour inviter la jeunesse malienne à travailler plus afin d’honorer notre pays. “Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins, je les invite à bien travailler à l’école afin d’être très performants pour pouvoir donner leur voix sur l’échiquier mondial”, a-t-elle exhorté.

