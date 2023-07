Le lundi 17 juillet 2023, le ministre Bouréma Kansaye a rencontré les membres de l’Association des Élèves et Étudiants du Mali (AEEM). Lors de cette rencontre, il a partagé une partie de sa vision avec les étudiants tout en mettant l’accent sur l’importance d’avoir un espace scolaire et universitaire apaisé.

Le Ministre Bouréma Kansaye a accordé cette audience au Bureau de coordination nationale de l’AEEM pour boucler la boucle de ses rencontres de prises de contact avec les acteurs sociaux du sous-secteur de l’Enseignement supérieur.

Au cours des échanges, le ministre a réitéré sa volonté de placer sa mission sous le signe du dialogue permanent et de l’anticipation des crises.

Le Secrétaire général adjoint du bureau de la coordination de l’AEEM en la personne d’Ibrahim Ascofari a, au nom de l’ensemble des étudiants du Mali, félicité le ministre Pr. Kansaye pour sa nomination à la tête du Département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Parlant de la pacification de l’espace scolaire et universitaire, il a donné l’assurance que l’AEEM s’est inscrite dans cette dynamique et continuera de jouer pleinement sa partition.

Ccom MESRS

MESRS : Le Ministre Bouréma Kansaye prend contact avec les membres de la FENAPEEM et l’AMSUNEEM

Dans l’après-midi du lundi 17 juillet 2023, le ministre Bouréma Kansaye a eu une rencontre de prise de contact avec les membres de la Fédération nationale des Parents d’élèves et étudiants du Mali (FENAPEM) et de l’Amicale des Anciens militants et Sympathisants de l’UNEEM (AMSUNEEM).

Les responsables de la FENAPEEM et de l’AMSUNEEM ont fait savoir qu’ils sont très honorés d’être reçus par le ministre, seulement quelques jours après la passation de service entre lui et son prédécesseur. Ils ont exprimé leur soutien au Ministre avant de lui souhaiter plein succès dans l’accomplissement de la mission à lui confiée par les hautes autorités du pays.

Après avoir remercié les partenaires de la FENAPEEM et l’AMSUNEEM pour leur engagement sans faille à résoudre les crises scolaires et universitaires, le Ministre Kansaye fera savoir que le rôle qu’ils jouent est d’une importance capitale pour le sous-secteur. Il a promis de prendre contact avec eux, chaque fois que le besoin se fera sentir.

Ccom MESRS

MESRS : Le ministre Kansaye à l’écoute des Écoles privées de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Le jeudi 13 juillet 2023, Pr. Bouréma KANSAYE, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu en audience les responsables de l’Association des Établissements Privés d’Enseignement Supérieur (AEPES).

Ladite audience s’inscrit dans le cadre de la série de prise de contact qu’il effectue avec les différents partenaires sociaux et les structures rattachées à son département.

Le ministre a décliné sa vision du sous-secteur en invitant à un regard holistique qui sous-entend “qu’il y a un seul système d’enseignement supérieur avec le public et le privé comme branches.”

Le Président de l’AEPES, M. Mamadou Habib Diallo, a adressé, au nom des membres de son organisation et de l’ensemble des promoteurs des Établissements privés d’enseignement supérieur, des mots de

félicitations

au ministre Bouréma Kansaye. Il a exprimé le souhait de son association d’avoir une relation partenariale construite autour d’un dialogue permanent afin que le sous-secteur, dans sa branche du privé, puisse améliorer sa qualité pour une meilleure insertion professionnelle des diplômés.

Le ministre a pris bonne note des préoccupations et promis d’y travailler dans les prochains jours.

Ccom MESRS

Commentaires via Facebook :