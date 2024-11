Le groupe scolaire de Missira II est désormais flambant neuf grâce à la Fondation Azalaï, Coris Banque et MAD Architecture qui ont remis lundi dernier les clefs aux autorités.

Le groupe scolaire Second Cycle de Missira II est désormais rénové. Le nouveau bâtiment comprend 12 salles de classes et 2 directions, 9 toilettes, 6 bornes fontaines, une cantine scolaire et 160 tables bancs. Cette donation de la fondation Azalaï a coûté plus de 30 millions de F CFA.

Le président de la Fondation, Mossadek Bally, qui a fréquenté l’établissement, a veillé personnellement à cette action, afin d’offrir aux enfants et à toute la communauté éducative un cadre idéal, propice à l’apprentissage. « Je suis ému de me retrouver avec mes amis de classes et d’école plus de 5 décennies après. En tant qu’ancien élève de cette école, revoir ses murs me replonge dans les précieux souvenirs. C’est une véritable source de fierté et de satisfaction de constater que cet établissement qui m’a tant apporté continue de jouer son rôle dans l’avenir de nos enfants et de notre patrie. L’éducation est l’un des piliers de toute société. Elle façonne l’avenir de nos enfants mais aussi du pays tout entier. C’est avec conviction que la fondation Azalaï a lancé ce projet de réhabilitation et l’objectif était de permettre à chaque enfant, enseignant, acteur de cette école de disposer à la fois d’un environnement sûr, fonctionnel et stimulant. Et voilà que cet objectif s’est concrétisé, ce projet est le fruit d’un effort collectif et a partiellement transformé cette école. Les salles de classes ont été rénovées pour offrir un espace d’apprentissage moderne, les toilettes et les points d’eau ont été entièrement refaits pour garantir des conditions sanitaires optimales. Une cantine scolaire répondant à un besoin essentiel pour nos élèves. Et la cour est en train d’être rénovée afin que les élèves aient un environnement propice d’apprentissage », a souligné Mossadeck Bally, Fondateur du groupe Azalaï et président de la fondation dudit groupe. Il a clôturé son discours en exhortant le ministre de l’éducation, présent à la cérémonie, de penser à introduire les cours de jardinage pour les garçons et de couture pour les filles comme au bon vieux temps.

Le groupe scolaire Second Cycle de Missira II est un établissement public créé en 1955 et les bâtiments étaient délabrés depuis un certain temps. Le ministre de l’éducation Dr. Amadou Sy Savane a salué le lien fort qui lie le président de la fondation à son ancienne école : « Ce bâtiment flambant neuf incarne sans nul doute le lieu du savoir de l’épanouissement de nos enfants pour la communauté et pour le Mali. Ce geste est comme transmettre à chaque élève les clés du futur. L’école fondamentale de Missira II sera un lieu où commence à se mettre en place non seulement les compétences mais aussi des valeurs fondamentales de respect, de solidarité, d’ouverture d’esprit c’est-à-dire des valeurs qui fondent notre société. »

Bintou Ouologuem, élève de la 9ème, confie qu’elle voit déjà une opportunité d’y venir apprendre sous la lumière.

O F.

Commentaires via Facebook :