Les enseignants chercheurs de l’Université de Ségou observent depuis le 7 août une grève de 144 heures reconductible

Le Comité Syndical du Syndicat des Enseignants Chercheurs du Mali (SECMA) de l’Université de Ségou, observe depuis ce début de semaine, une grève de 144 heures à partir du lundi 7 au 12 août. Ce mot d’ordre sera reconduit la semaine prochaine, c’est-à-dire du 14 au 19 août, puis du 21 au 26 août 2023, s’il n y’a pas eu une suite favorable à leurs points de revendications. Cette situation de débraillage, est une patate chaude entre les mains du nouveau ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social quand on sait que depuis un certain temps, la tension sur le front social ne fait que prendre l’encenseur.

Les tensions reprennent de plus belle depuis un certain temps sur le front social. On peut lister déjà entre autres, les agents de santé, ceux des banques et établissements financiers, tous revendiquent leurs droits. Pour ce qui est du cas du Comité Syndical des Enseignants Chercheurs du Mali (SECMA) de l’Université de Ségou, il a déposé un préavis de grève le lundi 24 juillet 2023. Dans cette lettre, 8 points majeurs sont cités à savoir : le paiement des heures supplémentaires des semestres 1 de l’année universitaire 2021 -2022 et des semestres 4 et 6 de l’année universitaire 2020-2021, la restitution avec rappel des primes de responsabilités des travailleurs ayant fait l’objet de retenue sur leur salaire sans préavis, le paiement des frais des tâches liées aux concours d’entrée dans les Facultés et l’Institut au titre de l’année 2022-2023, l’adoption immédiate d’un accord d’établissement sur l’élaboration d’une nouvelle grille des primes accordées au personnel administratif et technique, l’organisation immédiate des ateliers de révision des programmes des structures de formation, le paiement immédiat de tous les frais des commissions ayant fait des activités rémunérées, la dotation de l’Université de Ségou d’un programme de formation des formateurs, l’organisation immédiate du conseil de l’Université. Ces doléances qui rentrent dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et des conditions de vie des travailleurs ne sont pas négociables selon un responsable du syndicat. Il exige la satisfaction de la totalité de leurs revendications qui selon eux, sont possibles, s’il y’a une volonté. A cet effet, le Comité Syndical des Enseignants Chercheurs du Mali (SECMA) de l’Université de Ségou dénonce avec regret, le manque de dialogue entre le SECMA et l’US (Université de Ségou). Sans compter le grand désintérêt dont fait preuve le Rectorat et le service des finances dans le traitement des dossiers relatifs au personnel de l’Université de Ségou, la mauvaise gestion administrative et financière de l’Université de Ségou par le Rectorat et le service de finance et l’attitude cavalière du recteur de l’Université de Ségou.

Cette situation fait plonger les étudiants dans une impasse, justifie la lenteur du cursus universitaire. Il urge de trouver une solution pour l’avenir de l’école malienne.

Fousseyni SISSOKO

Source : NOTRE VOIE

Commentaires via Facebook :