Première journée de l’étudiant entrepreneur : La nouvelle ère de l’innovation universitaire au Mali

Les locaux de la Faculté des sciences administratives et politiques (FSAP ; colline de Badalabougou), ont été le théâtre de la première Journée de l’étudiant entrepreneur organisée le jeudi 19 décembre 2024. Initiée par «Bitikini university club» (BUC), un incubateur universitaire innovant, cette journée a réuni des étudiants, des enseignants, des partenaires et d’autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial malien. Cette première édition était placée sous la présidence du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Affectueusement appelée la «Maman des ​enfants» par ses étudiants, Dr Camara Kadiatou Samaké est l’initiatrice de la Journée de l’Étudiant entrepreneur organisée par le Bitikini university club (BUC) dont la première édition a eu lieu le 19 décembre 2024 à la Faculté des sciences administratives et politiques (FSAP ; colline de Badalabougou). «L’université ne se limite pas à dispenser des connaissances théoriques, elle aspire à devenir un incubateur d’idées, un catalyseur d’innovation et un accélérateur de talents», a-t-elle assuré dans son allocution de bienvenue. Elle a souligné que cette journée était dédiée à «célébrer la créativité et l’audace des étudiants désireux de transformer leurs rêves en projets concrets. Dans son intervention, Dr Camara a aussi insisté sur «l’importance de l’état d’esprit entrepreneurial, un levier essentiel dans un monde en mutation rapide».

«L’université devient de plus en plus un catalyseur d’idées, un incubateur de projets et un tremplin vers l’avenir entrepreneurial de ses étudiants. L’entrepreneuriat universitaire ne se limite pas à la création d’entreprises. Il s’agit avant tout d’une démarche intellectuelle et pratique qui encourage la créativité, la prise d’initiative et l’adaptabilité», a assuré Pr. Mamadou Koumaré, Recteur de l’Université des Sciences sociales et de gestion de Bamako, qui a représenté le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Lors de cette journée, plusieurs étudiants ont pris la parole pour partager leurs expériences entrepreneuriales, exposant leurs produits et services avec une passion communicative. Des stands installés dans l’enceinte de la FSAP présentaient des projets variés allant des produits alimentaires aux produits artisanaux. Les participants ont également eu l’occasion d’assister à des ateliers pratiques animés par des experts. Ces ateliers ont couvert des thèmes variés tels que la gestion de projets, le marketing, et le financement entrepreneurial. Les conférences ont permis aux étudiants de poser des questions et d’échanger avec des mentors et entrepreneurs chevronnés.

La journée s’est achevée par une visite des stands, offrant un espace de rencontre et de networking entre étudiants, enseignants, et partenaires. Le message principal de cette première édition était clair : l’entrepreneuriat est une opportunité pour transformer des idées en actions et bâtir un avenir durable !

Sory Diakité

