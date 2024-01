Programme Usaid Doniya Taabolo : Une opportunité pour améliorer notre système éducatif

Usaid Doniya Taabolo est une nouvelle initiative visant à améliorer l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture, des mathématiques et des compétences socio-émotionnelles des élèves de la 1re à la 4è année de l’école fondamentale. Usaid Doniya Taabolo cible 1.000 écoles publiques et communautaires des régions du Mali, notamment San, Ségou, Dioïla, Koulikoro, Sikasso, Koutiala, Bougouni et le district de Bamako.

Financé par l’Usaid et démarré en juillet 2023 pour une durée de 5 ans, le Programme Usaid Doniya Taabolo est mis en œuvre par Education Development Center (Edc) et ses partenaires, à savoir : Œuvre Malienne d’Aide à l’enfance du Sahel (Omaes), Conseils et Appui pour l’Education à la Base (Caeb), le Cabinet de Recherche Actions pour le développement Endogène (Crade), la Fédération malienne des associations de personnes handicapées (Femaph) et Imagine Worldwide.

Cette nouvelle initiative vise à améliorer l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture, des mathématiques et des compétences socio-émotionnelles des élèves de la 1re à la 4è année d’école fondamentale, d’où l’affirmation de M. Boubacar Bocoum, Directeur : «Comme son nom l’indique, nous voulons que Usaid Doniya Taabolo soit un programme pour les populations maliennes. Cette nouvelle initiative est la continuité des efforts du Gouvernement américain auprès du gouvernement du Mali depuis près de 20 ans pour reformer l’enseignement/apprentissage de la lecture écriture au Mali et le développement de l’enseignement des mathématiques avec l’engagement des communautés et des collectivités».

L’objectif premier de Usaid Doniya Taabolo s’appuie sur la réforme de la lecture en mettant l’accent sur l’enseignement de la langue nationale bamanankan dans les 1.000 écoles choisies, juste pour approfondir le travail fait depuis des années avec les programmes Usaid Phare et Usaid Sira.

En effet, il s’agit d’amener l’utilisation de la langue nationale au niveau des classes de base pour que les enfants puissent asseoir les premiers acquis de l’apprentissage. Pour cela, Usaid Doniya Taabolo ambitionne d’élaborer des documents, de développer des stratégies et des matériels pédagogiques, de former des enseignants à la bonne application des outils et stratégies d’enseignement en lecture écriture et en mathématiques et d’accompagner les conseillers pédagogiques dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des réformes.

Le deuxième objectif de ce tout nouveau Programme vise à améliorer l’enseignement-apprentissage des mathématiques, en apportant de l’innovation orientée vers la pratique. «Nous allons aider le ministère de l’Education à renforcer sa vision pour l’enseignement des mathématiques à travers l’élaboration d’un référentiel des mathématiques», souligne le Directeur de Usaid Doniya Taabolo. A partir de ce référentiel, des standards seront dégagés et permettront de savoir les compétences à acquérir par un élève malien de tel et tel niveau de l’enseignement primaire.

Le troisième objectif majeur prôné par Usaid Doniya Taabolo est la mobilisation communautaire pour soutenir ses deux autres objectifs. Convaincu déjà que pour réussir à améliorer l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture et des mathématiques, c’est bien de travailler au niveau institutionnel, des écoles, des enseignants ou des directeurs mais Usaid Doniya Taabolo estime que cela n’est pas suffisant. Alors, sa mise en œuvre prend en compte la communauté, les villages avec les associations de parents d’élèves, et l’installation des facilitateurs communautaires. Ces derniers vont aider à travers des stratégies simples visant à impliquer les parents dans le processus de l’apprentissage de leurs enfants.

Enfin, selon son dernier objectif, Usaid Doniya Taabolo fait le renforcement des capacités du système éducatif à offrir un enseignement de qualité grâce à la conduite d’un agenda de recherche sur l’enseignement inclusif de la lecture et des mathématiques et la mise en place d’un cadre politique permettant d’institutionaliser les approches, matériels et stratégies dont l’efficacité aura été démontrée.

Pour ce faire, le Programme travaille en étroite collaboration avec le ministère en charge de l’Education, rassure M. Boubacar Bocoum : «Nous sommes au service du département. Nous n’existons pas en dehors du Ministère de l’éducation. Nous menons nos activités en fonction des responsabilités institutionnelles et nous ne souhaitons pas mettre en place des dispositifs parallèles au Ministère». Pour preuve, la démarche participative de l’Usaid met en avant, dans la formulation du Programme, les besoins du département et les priorités du pays. Les activités de Usaid Doniya Taabolo seront menées en fonction des missions des grandes Directions nationales, des Académies d’enseignement (Ae) et des Centres d’animation pédagogique (Cap). C’est ainsi que le Programme va s’atteler à appuyer le suivi pédagogique fait par des conseillers pédagogiques des Cap à travers des donations en carburant et le renforcement des capacités.

Les plus-values apportées au système éducatif malien

Plusieurs plus-values seront apportées au système éducatif malien par Usaid Doniya Taabolo. La première est le renforcement des capacités des enfants en lecture écriture et mathématiques. M. Bocoum est formel là-dessus : «Le fait d’avoir des outils et des ressources pour les enfants maliens, afin qu’ils soient forts en lecture-écriture et en mathématiques, est un gain pour aller vite dans les apprentissages et comme deuxième plus-value, nous sommes en train de renforcer l’utilisation de la langue nationale bamanankan».

Le programme tient à rassurer les parents qui ont besoin de comprendre. Ce n’est pas l’utilisation de la langue nationale comme médium pour continuer mais comme langue première de l’enfant pour débuter l’apprentissage. Le transfert est fait à partir de la 2è année et progressivement, les deux langues sont utilisées concomitamment «Cela permet à l’enfant d’aller plus vite dans l’apprentissage et d’améliorer l’efficacité du système éducatif.», rassure le Directeur Bocoum.

Autres plus-values, la mobilisation des communautés et des collectivités et la prise en compte des besoins des enfants vivant avec un handicap sont à signaler. L’inclusion permet de prendre en compte les besoins spécifiques des enfants vivant avec un handicap dans la formulation des matériels et supports pédagogiques, des outils de suivi-évaluation et de l’agenda de recherche.

Usaid Doniya Taabolo permettra d’améliorer l’efficacité du système et la qualité de l’enseignement-apprentissage pour la lecture écriture et les mathématiques. Une certitude pour M. Bocoum: «Nous aurons une proportion assez importante des enfants maliens qui vont mieux apprendre dans un contexte d’enseignement de qualité.».

Chiaka Doumbia

Bocoum, un homme d’expériences !

Usaid Doniya Taabolo est dirigé par M. Boubacar Bocoum qui ne doute point de la plus-value de ce nouveau Programme au système éducatif malien.

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (droit public), Boubacar Bocoum a commencé tôt à évoluer dans le monde des Ong. Avec World Education, il a travaillé sur le développement des écoles communautaires dans le district de Bamako, les régions de Ségou et Koulikoro.

Au compte d’Africare, il fut conseiller à l’éducation au programme intégré «Education et santé» pour les jeunes dans la région de Ségou.

Parallèlement à ses responsabilités, il suit plusieurs formations avec le ministère de l’Education sur les statistiques et la qualité de l’éducation. Afin de mieux se spécialiser dans le domaine de l’éducation, il s’envole pour l’Institut international de planification de l’éducation à Paris où il approfondit son expérience en se spécialisant dans le Pilotage et l’évaluation de la qualité de l’éducation. De la conception d’un programme de formation des enseignants au Mali par voie de radio, la passerelle est tracée pour travailler au compte de Education Development Center qui s’installe au Mali en 2004. Il participe à la mise en œuvre de deux programmes financés par l’Usaid dans le domaine de l’éducation.

Boubacar Bocoum a été une pièce maîtresse du programme «Paje Nieata» avant de prendre les commandes de la direction du Programme d’appui à la consolidation de l’éducation pour les régions du Nord «Pacen», une initiative qui visait à permettre aux enfants déscolarisés de retrouver l’école, de former les jeunes des régions du nord pour leur réinsertion sociale.

En 2021, l’expertise de notre compatriote séduit l’Ong «Enfants du Monde» qui le nomme Directeur-pays au Tchad. C’est de là qu’il a été appelé pour piloter le Programme Usaid Doniya Taabolo.

CD

Commentaires via Facebook :