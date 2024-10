L’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité universitaire à Bamako (Ucao-UUBa) a décidé de réduire ses frais de scolarité pour l’année académique 2024-2025, de 5 % à 15 % pour les étudiants de licence et de master. Cette initiative vise à alléger le fardeau financier des familles et à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, dans un contexte économique difficile pour de nombreux parents.

Selon la Direction administrative et financière (Daf) de l’UUBa, cette mesure était en réflexion depuis un certain temps. Les réductions varient selon le niveau d’études et la situation des étudiants, ainsi que le mode de paiement : pour les étudiants en licence : 10 % pour les 50 premiers inscrits, 10 % pour les paiements en une seule tranche et 5 % s’ils sont effectués avant le 15 décembre 2024. Les réductions pour les niveaux supérieurs varient de 10 % à 15 %, selon les modalités.

Pour les étudiants en master : 15 % pour ceux en master I venant de l’Ucao et 10 % pour ceux en master II, avec des réductions supplémentaires pour les paiements anticipés. Des réductions sont également proposées aux étudiants provenant d’autres universités.

Bien que ces réductions puissent sembler modestes, elles représentent un soutien précieux pour les familles, dans un contexte où l’inscription dans une université privée nécessite souvent des sacrifices financiers. “Même si la réduction est de 5 francs, ces 5 francs peuvent être réaffectés à d’autres dépenses du foyer“, selon la directrice administrative et financière de l’université.

Cette initiative a suscité un vif intérêt parmi les parents et les étudiants. De nombreux parents ont déjà exprimé leur enthousiasme en se renseignant sur l’application de ces réductions, même avant le début des inscriptions. Pour eux, et pour de nombreux étudiants, c’est une opportunité de poursuivre leurs études dans des conditions financières plus favorables, témoignant ainsi de la volonté de l’université de soutenir ses communautés en période de difficultés économiques.

L’UUBa se positionne ainsi comme une institution à l’écoute des réalités socio-économiques de ses étudiants et de leurs familles, affirmant son engagement à faciliter l’accès à une éducation de qualité.

Marie Thérèse Coulibaly

(stagiaire)

