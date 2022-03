Fidèle à sa devise de formation diversifiée, les étudiants de la licence 3 en journalisme et communication de l’université catholique de l’Afrique de l’Ouest, étaient en immersion à Ségou. Ce voyage d’étude dans la Cité des Balazans a permis aux étudiants de revisiter l’histoire de cette ville qui fait la fierté des Maliens.

S’imprégner des bases du journalisme et acquérir des compétences, tel est le but de ce voyage d’étude, l’un des programmes phares de l’Ucao. Une semaine durant, les étudiants se sont ressourcés dans l’univers de l’histoire de Ségou qui fascine plus d’un. Du tourisme, ils en ont fait. Le tour du marché des poteries appelé daga-dangan à Sokôlakônô a ouvert le bal de cette immersion. Le marché de Daga-Dangan, situé au bord du fleuve, est une zone d’exposition et de vente de pots fabriqués par plusieurs potiers. Les chefs-d’œuvre qu’on y trouve sont entre autres : des pots de fleurs, des fourra daga, des encensiers, des jarres, etc.

Cette visite, qui a duré une journée, a été suivie de celle de Kalabougou, à la découverte de la statue d’Archinard, la balade en pirogue.

Outre cela à Sékoro, les vestibules et les mosquées qui s’y trouvent ont également suscité la curiosité des étudiants. Ancienne capitale de Ségou, Sekoro a été fondée par Mamary Biton Coulibaly en 1712. Dans cette ancienne capitale, l’état des lieux est irréprochable. Mais savez-vous que Sekoro c’est aussi et surtout ses sept vestibules constituant le palais de Biton ? Ce joyau architectural est doté de 4 chambres, chiffres de femmes et 3 chambres représentant celui des hommes. Ce lieu était particulièrement un lieu de pouvoir. Les sept vestibules de Sekoro symbolisent puissance, principalement du royaume Bambara de Ségou.

Comment se rendre à Ségou sans profiter de cet air frais qui frappe à coup de fouet depuis les bancs d’une pirogue. Les étudiants en ont également profité avec une belle balade en pirogue.

A.M. COULIBALY

Commentaires via Facebook :