Université de Kabala : une salle multifonctionnelle et un centre commercial au bénéfice des étudiants

La cafétéria du campus universitaire de Kabala a abrité, jeudi 25 mars 2021,la cérémonie d’inauguration d’une salle multifonctionnelle, d’un centre commercial à la Cité universitaire de Kabala. Cette cérémonie était présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Kéïta.

« Il est important qu’après des efforts académiques intenses, les étudiants puissent trouver les moyens de s’adonner à des activités sportives, artistiques, culturelles et de loisirs, leur permettant non seulement de trouver un créneau pour évacuer le stress et le trop plein d’énergies occasionnés par les efforts intellectuels soutenus, mais aussi une opportunité pour éclore et valoriser leurs talents », a expliqué le colonel-major Ousmane Dembélé, directeur général du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Une manière pour lui de souligner le but de la construction de cette salle multifonctionnelle dans la Cité universitaire de Kabala.

« Sortir de l’isolement et s’occuper sainement »

Cette salle multifonctionnelle comprend à la fois« une aire de gymnastique, avec des appareils complets de musculation et de fitness », ainsi qu’un espace abritant les matériels et équipements pour un orchestre universitaire. Le colonel-major Ousmane Dembélé ne fait aucun doute que l’opérationnalisation de cette salle permettra aux « bénéficiaires de sortir de l’isolement et de s’occuper sainement ».

Toujours pour le confort des étudiants maliens, le CENOU a également construit dans le campus universitaire de Kabala un centre commercial. Selon les explications du directeur général, il s’agit d’une volonté d’amoindrir la souffrance des étudiants qui pourront désormais acheter tout ce qui leur faut dans ce centre. Ce supermarché offre« une gamme variée de biens et services subventionnés pour le confort des professeurs et des étudiants », a expliqué le colonel-major Ousmane Dembélé pour faire comprendre que les prix des articles disponibles dans ce centre sont moins chers comparativement à ceux des marchés ordinaires.

« Retrouver notre identité perdue »

Après la coupure des rubans symboliques, la remise symbolique d’une guitare et d’un piano au délégué des étudiants et la visite guidée, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Amadou Kéïtaa précisé que cette initiative entre dans le cadre de lalutte contre la violence en milieu scolaire et universitaire. Une lutte indispensable pour former des citoyens maliens compétents et responsables, fera-t-il savoir. « Aujourd’hui plus que jamais, il nous faut retrouver notre identité perdue à travers nos valeurs sociales et sociétales », a laissé entendre le ministre Kéïta.

Le ministre Kéïtaa profité de cette occasion pour visiter également des travaux de réhabilitation (plomberie) ainsi que deux chambres d’étudiants dans la résidence universitaire de Kabala.

Couplée à la Journée culturelle de la résidence de Kabala, cette cérémonie a eu une valeur ajoutée grâce à des prestations d’artistes étudiants en musique et en slam.

Fousseni Togola

Source : https://phileingora.org

