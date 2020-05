Le PRVM-Fasoko rejette les résultats des élections législatives proclamés par la Cour Constitutionnelle. Le parti du Chameau l’a fait savoir à travers un communiqué en date du 1er mai publié sur les réseaux sociaux.

-Maliweb.net- Le Parti PRVM-FASOKO invite la classe politique à rejeter les résultats proclamés par la Cour Constitutionnelle le 30 avril 2020 relatifs aux élections législatives. Cette réaction fait suite à l’annulation par la Cour Constitutionnelle de milliers de voix obtenues par les candidats du parti du Chameau dans les circonscriptions électorales de Kati et de la Commune I. Des invalidations de vote qui ont été préjudiciables pour le parti.

En effet, déclarées vainqueurs par le ministère de l’Administration Territoriale, les listes où les candidats du parti étaient en lice ont été rétrogradées en seconde position. Ce qui prive le parti du chameau de deux députés à l’Assemblée nationale. Une situation considérée par le parti du Chameau comme un vol.

L’annulation de milliers de voix, souligne le parti, est apparue comme une tactique d’ajustement des résultats des votes en faveur du parti au pouvoir et de ses alliés. « Cette stratégie constitutionnelle a anéanti les vrais résultats issus des urnes. Les aspirations et le choix du Peuple souverain de Kati et de la Commune I ont été dès lors méconnus par la Cour », dénonce le parti du Chameau qui ajoute que la Cour Constitutionnelle, au second tour, ne peut qu’infirmer ou confirmer les résultats provisoires fournis par le Ministère de l’Administration Territoriale.

Mais cette compétence, estime la formation politique, ne doit pas être le moyen d’ajuster les résultats provisoires mis à sa disposition par le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Qualifié d’autoritaire par le parti du Chameau, cet arrêt de la Cour constitutionnelle in susceptible de recours, outrepasse les limites légales de la compétence reconnue à la Cour dans la gestion du contentieux électoral. « Cette violation grave commise par la Cour ne consolide ni la démocratie ni l’Etat de droit dans notre pays », poursuit le PRVM-FASOKO, qui se réserve en conséquence tous les droits pour rétablir la vérité des urnes.

Pour le parti du Chameau, cet arrêt comporte des germes de division et de troubles alors que notre pays a besoin de sérénité et d’union sacrée de ses fils et filles. Il faut rappeler que la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour Constitutionnelle a suscité une avalanche de réactions. C’est le cas à Kati, Sikasso, Bougouni et la Commune I où les habitants réclament la restitution de leur vote.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

