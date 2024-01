Assainissement du Grand marché de Bamako : Sugu Dièya Ton porté sur les fonts baptismaux

Difficile de traverser le grand marché de Bamako sans être dégoûté par les quantités de déchets non enlevés. Le regroupement « Sugu Dièya Ton » porté sur les fonts baptismaux veut être une alternative à l’insalubrité qui sévit dans ce marché qui fait la fierté des habitants de la capitale malienne. « Rendre le marché propre », telle est l’initiative lancée par une dizaine d’associations de commerçants détaillants et de la société civile pour instaurer dans les prochains jours plus d’hygiène et d’assainissement dans le Grand marché de Bamako. Cette cérémonie a été lancée à la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Mali en présence de plusieurs responsables d’associations de commerçants détaillants. Les initiateurs de cette association veulent être une alternative au groupe marocain « Ozone » dont le contrat a pris fin.

Ce faisant, le président de l’association de lutte contre la pauvreté et la protection, Moussa Traoré dit Bill, qui s’est associé aux commerçants détaillants, indique que cette initiative d’assainissement touchera le Grand marché, les quartiers environnants tels que Bozola et d’autres qui réunissent à eux-seuls la majeure partie des boutiques. Selon lui, ce sont les 14 associations regroupant Sugu Diéya Ton qui travailleront à évacuer les ordures du Grand marché pour une durée indéterminée. Tirant des leçons du passé, les associés de ce regroupement renoncent à confier l’évacuation des ordures à un GIE et à prétendre à un financement externe. Ils misent sur un financement autonome de leur projet qui sera, selon eux, l’amorce d’une ère nouvelle pour le Grand marché de Bamako en terme de salubrité. Les nombreuses tentatives pour rendre le Grand marché de Bamako sont restées vaines.

Les autorités des collectivités du district de Bamako en charge de l’assainissement de ce marché hautement symbolique pour l’économie de la capitale sont incapables devant l’ampleur de l’ordure produite par jour. De quoi laisser les déchets, en majorité des plastiques, jonchés partout sur les grandes et les petites artères du Grand marché de Bamako.

Face à l’échec des autorités, ce sont les initiatives privées qui s’y prêtent désormais au ramassage des ordures avec les concours des associations des commerçants. C’est pourquoi cette nouvelle initiative de « Sugu Diéya Ton » (rendre le marché propre en Français) est largement accueilli par les riverains du marché et les commerçants qui tour à tour se sont engagés à soutenir ce projet.

La coalition ‘’Sugu Dièya Ton’’ réunie initialement l’association de lutte contre la pauvreté et la protection, la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali l’association des commerçants détaillants du marché Rose de Bamako, le mouvement des commerçants du Mali, le syndicat National des Commerçants Détaillants du Mali, la Fédération Nationale des Associations des Commerçants détaillants et contributeurs du Mali… L’initiative bénéficie du soutien du Ministère de l’environnement, de l’assainissement et du développement Durable et du Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

