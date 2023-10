Changement climatique : L’homme et la nature en cause

Le changement climatique est une réalité que peu de gens comprennent malgré les sensibilisations, les débats. Comme son nom l´indique, il change l´ordre des choses et ses impacts sont nombreux. Etant la modification des paramètres climatiques dans le temps et dans l´espace, que faire pour atténuer ses impacts ?

Le changement climatique est un phénomène mondial dont les impacts concernent l´ensemble des pays, surtout les pays en voie de développement et ceux vulnérables comme les nôtres, comme l’ensemble des pays sahéliens. Les paramètres climatiques sont la pluviométrie, la température, la vitesse du vent et l’ensoleillement. Il a des impacts sur la santé humaine, l’élevage, l’agriculture… Aucun secteur n’est épargné.

Depuis les années 1990, on a commencé à parler du changement climatique, suite à cela il y a eu plusieurs rencontres au niveau international pour essayer de mettre en place des mécanismes, des mesures pour atténuer les effets du changement climatique. Nous sommes toujours dans cette trajectoire de comment atténuer les effets des changements climatiques.

Le Mali n’est pas à l’abri du changement climatique. La perturbation de la pluviométrie, la hausse de température, les saisons qui se chevauchent, etc., tous ceux-ci sont les impacts du changement climatique.

Selon Mahamane Zakara, facilitateur et indice Contribution déterminé au niveau national (CDN) à l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD), “les impacts du changement climatique sont présents dans notre pays et ils sont prévisibles. Nous avons enregistré des réductions de la pluviométrie qu’on n’arrive pas aujourd’hui à maîtriser. Ce qui a un impact grave sur les producteurs, les paysans, les pêcheurs, les éleveurs, entre autres. Ces dernières années, nous ressentons la commutation des températures. C’est l’un des effets du changement climatique. Ce qui fait que pendant certaines périodes chaudes, les températures atteignent un certain niveau de pic jamais égalée”.

A partir de 2015, il y a eu l’Accord de Paris sur le climat. Les CDN ont été instituées au niveau des pays et elles constituent les engagements climats du pays. Ce qui va permettre à chaque pays en fonction de ses circonstances nationales, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi de savoir quelles sont les actions d´adaptation. Et le Mali s’est engagé dans quatre secteurs que sont la foresterie, les déchets, l´agriculture et les énergies renouvelables.

Les changements climatiques entraînent un lot d´impacts qui ont bouleversé l’ordre normal des choses. Les populations n´ayant aucune idée de ce que c´est et comment y remédier, continuent de s´adonner à des activités qui détériorent davantage la couche d´ozone. Les combustibles fossiles, les produits chimiques, émettent tous des gaz à effet de serre.

Selon Mahamane Zakara, les impacts des changements climatiques provoquent l´insécurité alimentaire. “Lorsque la pluviométrie n’est pas assez bien repartie et abondante, ceci peut réduire la productivité, d´où la création de famine et de sécheresse dans ces zones. Les fortes pluies, qui peuvent provoquer des inondations peuvent alors causer des pertes en vies humaines, des dégâts matériels. Parmi les effets du changement climatique, on assiste aussi à la migration des populations qui quittent leurs zones à cause de la sécheresse pour des sites plus cléments. Et certains affirment également que le changement climatique est en train d´amplifier la crise au niveau de nos pays. Nous faisons le lien entre les crises qui sévissent aujourd’hui au Sahel et le changement climatique. Des communautés sans moyen de subsistance sont plus faciles à être embobinées par les discours des groupes armés déguisés en religieux”.

Certaines zones sont plus exposées aux conséquences des changements climatiques contrairement à d’autres. Cela est dû à leur vulnérabilité. Les régions de Diéma, Yélimané, Nara dans le Sahel occidental, Gao, Tombouctou Kidal et Mopti sont dans ce lot. M. Zakara en explique les raisons.

“Nos communes, ces localités qui sont les plus exposées au changement climatique sont des zones qui sont situées dans le gradin sahélien. Parce que dans ces zones, la pluviométrie a drastiquement baissé en termes de quantité par rapport aux années antérieures. Elles sont exposées à cause de leur vulnérabilité et défavorisées par la nature. Dans ces zones sévit un climat aride et semi-aride. Ce qui accentue davantage leur vulnérabilité aux effets du changement climatique. Car elles n´ont pas cette capacité d´adaptation, donc elles sont assujetties aux effets du changement climatique”.

Il existe de nos jours des résultats palpables ayant atténué les effets du changement climatique. Ce sont les semences améliorées (mil, sorgho, maïs) qui ont un cycle court et qui résistent au Sahel. Mali, beaucoup de projets luttent contre le changement climatique comme Mali-Folkcenter Nyetaa, l’AEDD, l’Agence de l’énergie renouvelable (AER), Fonds vert climat. Tous ou presque concourent à promouvoir dans notre pays les énergies renouvelables, les emplois verts, etc.

A l’heure où la situation ne fait que se dégrader, la population devrait avoir un comportement “éco-citoyen”, d’ami de la nature afin de contribuer à des actions de protection de l´environnement, à éviter le gaspillage. Prendre conscience des enjeux du changement climatique.

Oumou Fofana

Commentaires via Facebook :