Changements climatiques : Mali-Folkecenter Nyetaa renforce les jeunes journalistes

Dans le cadre des activités de son projet Innov-ReC, Mali-Folkecenter Nyetaa a initié une formation à l’endroit de 32 jeunes journalistes sur les changements climatiques et les emplois verts. L’atelier s’est tenu du 11 au 12 septembre 2023 à l’hôtel Colibris.

Le changement climatique est la modification des paramètres climatiques dans le temps et dans l’espace. Les observations de ces 30 dernières années ont montré des preuves tangibles que les paramètres climatiques sont bouleversés

Les impacts les plus importants de ce changement concernent la ressource en eau, la santé humaine et les populations les plus fragiles ainsi que l’agriculture.

L’objectif de cet atelier était de développer chez les participants, des connaissances sur les changements climatiques et l’environnement afin de favoriser leur pleine participation à la prise en charge de ces aspects dans la mise en œuvre du projet Innov-ReC.

Le formateur, Amidou Traoré, expert environnementaliste, a expliqué la différence entre les variations climatiques et les changements climatiques ; les causes, les effets, les options d’adaptation et d’atténuation qu’il faut adopter pour faire face aux changements climatiques.

Il a aussi eu à parler des emplois verts, qui sont des emplois décents qui contribuent à la préservation et la restauration de l’environnement, réduire les émissions des gaz à effet de serre.

“Une grande partie de la communauté scientifique est unanime : l’aggravation de l’effet de serre est principalement à l’origine du changement climatique en cours qui représente ‘’une perturbation anthropique dangereuse du système climatique”, affirmera-t-il. D’où la nécessité de promouvoir les emplois verts pour diminuer cela, ajoutera-il.

À rappeler que le projet Innov-ReC est un projet de renforcement et la résilience climatique et de la cohésion sociale. Il a été initié et mis en œuvre par Mali-Folkecenter Nyetaa sur financement de l’ambassade de Suède au Mali. C’est un projet d’innovation par la digitalisation, les emplois verts, les énergies renouvelables et l’entreprenariat. Les bénéficiaires prioritaires du projet sont les jeunes et les femmes.

Zeïnabou Fofana

Oumou Fofana

Commentaires via Facebook :