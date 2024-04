Déchets plastiques : un danger pour l’environnement et la santé publique

La Journée de la Terre, célébrée chaque 22 avril depuis 1970, met en lumière cette année le thème “Planète contre plastique”, mettant en évidence l’urgence de lutter contre la prolifération des déchets plastiques. Au Mali, la situation est alarmante, avec la ville de Bamako générant à elle seule 320,9403 tonnes de déchets par an, dont une part considérable est composée de déchets plastiques.

La crise des déchets plastiques au Mali représente bien plus qu’une simple nuisance environnementale. Elle constitue un danger imminent pour l’environnement et la santé publique, menaçant de dévaster l’écosystème local et d’entraîner des conséquences catastrophiques pour les populations.

La ville de Bamako, en particulier, se trouve au cœur de cette crise, produisant à elle seule une quantité astronomique de déchets, dont une part significative est constituée de plastique. Avec une production annuelle de 320,9403 tonnes de déchets, Bamako est engloutie par une marée de plastique, témoignant de l’ampleur alarmante du problème.

Les déchets plastiques, omniprésents dans le paysage urbain de Bamako, persistent pendant des décennies, voire des siècles, dégradant peu à peu l’environnement. Malgré l’interdiction établie par la loi malienne de 2012, régulant la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation de sachets plastiques, ces matériaux continuent d’être largement répandus, compromettant ainsi les efforts de gestion des déchets solides.

Cette situation précaire engendre une multitude de conséquences désastreuses. Sur le plan environnemental, les déchets plastiques polluent les sols, obstruent les voies navigables, et menacent la faune et la flore locales. Les animaux marins et terrestres ingèrent souvent des débris plastiques, causant des dommages physiques et entraînant souvent la mort. De plus, la décomposition des plastiques libère des toxines dans le sol et les eaux souterraines, contaminant ainsi les ressources naturelles essentielles à la survie.

En ce qui concerne la santé publique, les conséquences sont tout aussi alarmantes. Les populations exposées aux déchets plastiques sont confrontées à un risque accru de maladies respiratoires, cutanées et gastro-intestinales. De plus, la combustion des déchets plastiques, souvent pratiquée pour leur élimination, émet des substances toxiques dans l’atmosphère, contribuant ainsi à la pollution de l’air et aux problèmes de santé respiratoire.

Malgré la ratification de conventions internationales visant à réguler la gestion des déchets, telles que la convention de Bamako de février 2020 interdisant l’importation en Afrique ainsi que le déversement ou l’incinération de déchets dangereux dans les océans et les eaux intérieures, établit le principe de précaution et prévoit une gestion saine de ces déchets sur le continent, leur application reste insuffisante. Ce qui laisse ainsi perdurer la crise des déchets plastiques au Mali.

Cette négligence compromet gravement les efforts de préservation de l’environnement et de protection de la santé publique, nécessitant une action urgente de la part des autorités maliennes et de la communauté internationale.

Cheick B. Cissé

