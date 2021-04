Energie domestique : le Label GWA+ attribué à six types de foyers améliorés

En Afrique Subsaharienne, plus de 80% des besoins énergétiques des ménages sont couverts par les combustibles ligneux. Un besoin énergétique croissant parallèlement au poids de la démographique. Lancé, le samedi 27 mars dernier, le Label GWA+ vise à valoriser les fourneaux véritablement améliorés.

Foyers Améliorés Badjénéba (FAB), WASSA, SEWA Kadji…, au total six types de foyers améliorés ont été labélisés « GWA+ » par unComité composé entre autres des représentants de l’Agence malienne de Normalisation et de Promotion de qualité ; de l’Agence malienne de pour le développement de l’Energie domestique et l’Electrification rurale ; de l’Association des consommateurs du Mali ; ou encore de l’Alliance malienne pour la Cuisson propre (M- ACC). « Ces foyers ont été vérifiés selon les critères définis par le cahier de charge », a indiqué IssiakaIsmaïla Maïga, président du Comité de labélisation.

25% des émissions de carbone noir dans l’atmosphère proviennent du secteur de la cuisine. Une réalité qui montre, selon Ousmane Samassékou, président du M-ACC, l’urgence pour les populations d’« accéder à des foyers et à des combustibles propres, sûrs, efficaces et abordables ».M-ACC est partenaire de l’Organisation néerlandaise de développement (SNV-Mali), dans le cadre de son Projet Développement du marché du secteur de la cuisson propre au Mali (MADECC).

L’utilisation« non durable » du bois et du charbon a un impact néfaste sur l’environnement et sur la santé des populations. A la maison de la femme de Sabalibougou, en commune V du district de Bamako, où il a pris part au lancement du label, le directeur-pays de SNV-Mali,HarmDuiker, s’est réjoui de l’aboutissement du processus labélisation au Mali qui a débuté en décembre 2019. En dépit de la disparition des forêts, l’utilisation de combustibles ligneux entraînent, selon lui, la pollution de l’air intérieur. « Une pollution responsable de près de 4 millions de décès dans le monde, dont 15 000 femmes et enfants au Mali », a indiqué HarmDuiker.

Saluant à son tour, la naissance du label qualité GWA+, le Secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, ChiakaMagassa, a détaillé dans son mot de lancement, le sens de GWA+.«GWA » signifie Foyer, explique-t-il au public de femmes venu assister à l’évènement. Le « + », ajoute-t-il, renvoie à plus de qualité, de bien-être, plus d’économie et plus de santé du fait de la réduction des émissions de particules primaires responsables de diverses maladies.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

