La 13ème session ordinaire du comité de pilotage du fonds climat Mali s’est ouverte, le mardi 15 février 2022, dans les locaux de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable, sous la présidence du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné. C’était en présence de toutes les parties prenantes, des administrateurs, dont la coordinatrice du fonds climat Mali. Au cours de la session, les participants étudieront les travaux exécutés durant l’année écoulée et se pencheront sur les perspectives de l’année en cours afin de permettre à la structure de relever les énormes défis environnementaux auxquels le pays fait face.

Dans son allocution, le ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, Modibo Koné, a signalé le rôle important du fonds climat Mali dans la lutte contre les effets des changements climatiques, notamment dans l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans l’adaptation des populations aux effets des changements climatiques. Il a poursuivi en faisant savoir que la présente session sera une occasion pour les parties prenantes d’examiner le projet de loi sur la création du fonds climat Mali, ainsi que la proposition de feuille de route pour l’activation de la fenêtre nationale et le rapport de capitalisation des acquis des projets financés par le fonds climat Mali.

Le ministre Koné a révélé que c’est plus de 26 projets qui ont été réalisés par la structure en faveur de l’atténuation des effets des changements climatiques. Il a également rassuré la coordinatrice du fonds climat Mali, Mme Diarra Lalla Camara, en lui indiquant que l’accompagnement du département ne fera pas défaut afin de leur permettre de glaner des résultats éclatants.

Le ministre Koné a, en plus, annoncé que l’objectif du fonds climat Mali est d’aider notre pays à financer les interventions de développement stratégiques telles que définies dans la stratégie nationale « économie Verte et Résilience aux changements climatiques », et qu’à ce titre, il est un mécanisme financier important dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la pauvreté dans notre pays.

Pour le représentant de l’ambassade du Royaume de Suède au Mali, Richard BomBoma, la tenue de la 13ème session ordinaire du Comité de pilotage du fonds climat Mali est une source de fierté pour eux et témoigne détermination du Mali à honorer ses engagements climatiques. Il a souligné la nécessité de la lutte contre les effets des changements climatiques qui est pour lui un combat quotidien. « Dans le cas spécifique du Mali, un pays qui subit de plein fouet les effets nocifs des changements climatiques qui peuvent exacerber les risques et vulnérabilités déjà mis en évidence dans de multiples études, la mobilisation de toutes les forces vives et des ressources techniques et financières pour mettre fin aux mauvaises pratiques qui dénaturent le couvert forestier et la stabilité des sols est nécessaire », a-t-il expliqué.

Durant la session, les participants examineront les progrès réalisés par le fonds climat Mali et se pencheront sur les futures échéances afin de permettre au Mali d’honorer ses engagements.

