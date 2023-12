Forum environnemental national : « le climat, paix et sécurité » au cœur de la 9ème édition

C’est lors d’une conférence presse tenue courant semaine dernière à Bamako que Mali-Folkecenter lance la neuvième édition du forum environnement national consacré au « climat, la paix et la sécurité ».

L’édition de 2023 se déroulera à Bamako, Bougouni, Kayes, Kolokani, Mopti et Sikasso. Mali-Folkecenter veut que cette édition soit la plus proche population à travers des caravanes de sensibilisation, des causeries débats, des émissions radiophoniques, des campagnes digitales sur les enjeux environnementaux, climatiques, socioéconomique et Sécuritaires liés aux changements climatiques. Tout au long de cette édition, des espaces de discussion entre les jeunes ruraux et urbains autour de la problématique environnementale seront créés et animés par les experts. « Au moins 12 000 personnes seront touchées par les activités du FENA qui s’étendront jusqu’en février 2024 », a déclaré le Directeur Mali-Folkecenter. Ajoutant que le FENA est un espace de plaidoyer et de sensibilisation qui mobilise les différents acteurs et parties prenantes sur la question environnementale et climatique. Selon lui, en plus des populations rurales et urbaines, les autorités politiques, administratives, les collectivités territoriales, le secteur privé, les chercheurs et les porteurs de projets innovants prennent part.

Au niveau national, l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable et le ministère de l’environnement du développement durable prend part aux activités de sensibilisation sur le climat du FENA. Il faut noter que ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’innovation par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les énergies renouvelables, pour la résilience climatique et la cohésion sociale au Mali ( Innov-Rec). Il vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de l’environnement et de développement durable. Il offre également des formations sur l’éducation environnementale notamment la sensibilisation sur les solutions d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques, la promotion des emplois verts, des énergies renouvelables et la gestion pacifique des ressources naturelles.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

