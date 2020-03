Lancé le jeudi dernier à Bamako, sous la présidence du Ministre de la Sécurité et de la protection civile, le Général de Division Salif Traoré, le projet Hydromet-Mali vise durant 5 ans à renforcer la résilience climatique.

Cet ambitieux projet financé par la Banque Mondiale pour une valeur de plus de 19 milliards FCFA a pour objectif ‘’d’améliorer la prévision et l’accès aux services hydrométéorologiques, l’alerte précoce et la réponse d’urgence. Hrodromet-Mali reparti ainsi en cinq composantes s’emploiera à mener des études, à faire des formations, à réaliser des infrastructures et à équiper. Les études comme la formation, selon le lieutenant-colonel Cheick Fanta Mady Koné, seront réalisées par la Direction nationale de l’hydraulique et Mali-Météo et formées ainsi145 diplomates et 120 élus sur la résilience climatique.

Toujours dans le même cadre, le projet Hydromet-Mali réalisera des infrastructures dont un centre national des opérations urgences et un autre sur l’étalonnage et d’archivage de la météo. S’y ajoute à la construction de 30 stations automatiques météo, 60 stations hydrauliques et à l’achat de 200 tablettes et 5 ambulances médicalisés pour les opérations d’urgence de la résilience climatique.

Le Représentant de la Banque Mondiale, Boubacr Sidiki Walbani, a déclaré lors du lancement du dit projet que sa mise en œuvre traduit la volonté des autorités maliennes de prévenir les risques liés au changement climatique. Et d’ajouter que les dispositions prises par le Mali à travers ce projet contribueront à mieux générer les problèmes des 200 000 maliens exposés aux risques de la sécheresse.

Pour sa part, le Ministre de la Sécurité et de la protection civile, le Général de Division Salif Traoré, a rappelé que ce projet s’inscrit en droite ligne de la vision du gouvernement malien en matière de réduction de la vulnérabilité des communautés, la protection des personnes et de leurs biens ainsi qu’à la sauvegarde de l’environnement. Il se dit rassurer que les activités minutieusement élaborées contribueront à réduire considérablement les risques climatique, créer des services hydrauliques performants et à adapter les comportements des communautés au changement climatique.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

