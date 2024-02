Mali : la Fondation Santé-environnement lance un projet contre la pollution plastique

En présence de trois membres du gouvernement de la transition, la Fondation sante-environnement a procédé, le mardi passé, au lancement du projet « lutte contre la pollution plastique » à Bamako pour promouvoir la création d’emplois dans le cadre de la transition écologique.

Entièrement financée par l’Agence Espagnol pour la coopération internationale au Développement, le projet lutte contre la pollution plastique veut promouvoir un modèle de produits durables qui protègent l’environnement et favorisent la création des emplois dans le cadre de la transition durable. De ce fait, il se fixe comme activités principales ; l’amélioration des compétences en matière de production des sacs biodégradables, la sensibilisation sur l’application de la législation contre l’importation et la consommation des plastiques, des campagnes de sensibilisation auprès des secteurs commerciaux pour privilégier l’utilisation des sacs éco-systémiques plutôt que les plastiques à usage unique. S’y ajoute à des actions de diffusions et de vulgarisation sur l’utilisation et le méfait du plastique ainsi que la promotion de l’employabilité des jeunes et des femmes dans les secteurs verts.

Pour la présidente de la Fondation, Dr Fatoumata Nafo, ces campagnes permettront de faire la promotion d’emplois verts, d’installer des jeunes et des femmes pour le développement des alternatives aux déchets plastiques et leur production de masse. Et la présidente de poursuivre en donnant des chiffres et les conséquences des déchets plastiques. Selon elle, 430 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits par an dans le monde dont les deux –tiers sont des produits à usage unique qui finissent très rapidement sous forme de déchets. Au Mali, dira-t-elle, ces déchets plastiques sont partout : dans les rues, les caniveaux, les champs et mêmes dans les assiettes. « Ils représentent plus de 10% des déchets solides et malheureusement moins de 10% sont recyclés », a déclaré Dr Fatoumata Nafo, soulignant que « les impacts visuels, sanitaires et écologiques sont incalculables ».

Et pourtant, poursuit toujours la Présidente de la Fondation, le Mali est l’un des pionniers parmi les pays du système des Nations Unies à légiférer contre les plastiques. Dix ans plus tard, cette législation est très peu connue par les maliens mêmes si une étude montre que 61% de la population pensent qu’il faut remplacer des déchets plastiques par d’autres matériaux seraient salutaires. A travers ce projet, la Fondation santé-environnement veut insister les décideurs à appliquer la loi sur la production, la commercialisation et l’utilisation des plastiques. Et exhorter les commerçants, les industriels et les entrepreneurs privés à transiter vers les produits respectueux de la santé et d’écosystème tout entier.

Le ministre du commerce et de l’industrie et son homologue de l’entrepreneuriat ont qualifié le projet « lutte contre la pollution plastique » de projet citoyen. Et le Ministre de l’environnement et du développement durable, Mamadou Samaké, de citer les impacts négatifs liés à la prolifération des déchets plastiques à savoir la destruction du cheptel suite à l’indigestion, l’imperméabilisation des sols, la dégradation de la qualité de l’air et l’obstruction des canaux d’évacuations des eaux usées.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

