Mali : #Obstruction du drainage des eaux pluviales à Bamako : Le ministre chargé des infrastructures aux trousses des fauteurs

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 23 août, le ministre des Transports et des Infrastructures indique avoir observé l’existence d’installations et d’aménagements faits par certaines chancelleries dans le District de Bamako, compromettant le drainage correct des eaux pluviales.

Ces emprises provoquent également la dégradation des routes et réduisent la mobilité à l’intérieur de certaines zones de la capitale.

«Ces installations et aménagements établis sur les routes et les ouvrages de drainage des eaux entravent la circulation des véhicules et exacerbent les risques d’inondation particulièrement élevées en cette période d’hivernage», dénonce le communiqué. S’y ajoute l’installation irrégulière de commerces sur les caniveaux et les entreprises de la route qui empêche toute intervention des services au niveau de ces ouvrages.

En conséquence, le département des Transports et des Infrastructures informe l’opinion que des actions ont été engagées pour la libération des voies et des ouvrages de drainage des eaux de la ville, la fluidité de la circulation routière et la sécurité des populations.

À cet égard, le ministre des Transports et des Infrastructures et appelle aux riverains des voies publiques et aux ambassades pour qu’ils partagent les raisons d’utilité publique qui fondent les actions entreprises.

Aboubacar TRAORE

