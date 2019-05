En vue de témoigner la solidarité de la nation, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, accompagné de son collègue de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Hamadoun Konaté, s’est rendu, le jeudi 16 mai 2019, dans les zones sinistrées suites des pluies diluviennes. C’est à Niamakoro, en Commune VI du district de Bamako. Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, a exprimé la solidarité et la compassion du Gouvernement aux sinistrés.

La ville de Bamako s’est réveillée, ce jeudi 16 mai 2019, sous une très forte pluie. De 4h à 8h du matin, il est tombé environ 50 millimètres de pluies sur le District de Bamako. Dans certains endroits, l’eau est montée jusqu’à 2,5 mètres, provocant, en plus des dégâts matériels, la mort d’au moins 15 personnes dans toute la ville de Bamako, selon un bilan provisoire donné par les services techniques de la Solidarité, de la Protection civile, et de la Santé du District de Bamako qui étaient à pied d’œuvre pendant toute la journée.

Environ 300 ménages ont été sinistrés dans les six communes du District de Bamako. Certains sinistrés ont été provisoirement relogés dans des écoles. Ils ont reçu une aide alimentaire immédiatement consommable avec des kits de couchage et d’autres matériels. Selon le Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Hamadoun Konaté, des dispositions seront prises pour éviter de tels drames en libérant les passages de l’eau.

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé a, au nom du Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta et du Gouvernement, exprimé la solidarité et la compassion de la nation aux sinistrés. «C’est un moment d’empathie, de compassion. Notre devoir c’est de vous accompagner. Au nom du Président de la République, nous vous présentons nos condoléances », a-t-il déclaré. Le Ministre Sidibé a affirmé qu’une évaluation sanitaire de la situation sera faite dès le lendemain en vue de prendre des mesures préventives pour éviter d’éventuelles épidémies.

Du côté du Représentant du Chef de quartier de Niamakoro, Drissa Diarra, il a remercié les autorités pour ce geste de solidarité envers les sinistrés qui, après ces évènements tragiques, ne peut que les réconforter.

DCA

