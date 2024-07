A Segou, la Fondation Festival sur le Niger a donné le coup d’envoi ce samedi 6 juillet du projet « Jeunesse Environnement et Créativité » (JEC) lors d’une journée culturelle et environnementale riche en couleurs. Un projet ambitieux pour sensibiliser et mobiliser la jeunesse.

Le projet JEC vise à éduquer les jeunes à la gestion des déchets et à la protection de l’environnement à travers l’art et la culture. Il s’appuie sur l’approche Art et Maaya pour le Changement Social (AMCS) qui utilise des outils tels que le conte, les animations, les courts métrages et les ateliers artistiques pour sensibiliser et mobiliser les communautés. Une journée culturelle et environnementale pour marquer le lancement.

La journée de lancement a été l’occasion de découvrir la ferme écologique expérimentale, d’assister à une performance artistique et à une exposition photos, et de participer à une plantation d’arbres. Des ateliers de peinture et de bogolan, des concours de slam et de poésie sont également prévus.

Le projet JEC a pour objectif principal d’engager 200 000 personnes des communautés locales, en particulier les jeunes et les enfants, dans la protection et la sauvegarde des ressources naturelles. Un objectif ambitieux qui, s’il est atteint, permettra de réduire considérablement l’impact négatif de l’homme sur l’environnement.

Le lancement du projet JEC est une initiative prometteuse qui devrait contribuer à sensibiliser et mobiliser la population de Ségou en faveur de la protection de l’environnement.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

