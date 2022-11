Ce mardi 1er novembre 2022, une délégation de l’UE conduite par son ambassadeur, M. Bart Ouvry, a assisté à un cours magistral sur l’environnement dispensé aux élèves de la 8ème année du Groupe scolaire Bacodjicoroni en commune V du district de Bamako. C’était en présence de la directrice nationale des Eaux et Forêts et des responsables administratifs de ladite école.

La présente activité s’inscrit dans le cadre de l’animation de la semaine de la diplomatie climatique de l’UE dont l’objectif est de sensibiliser le public sur le changement climatique. Pendant une heure, les élèves de la classe de 8ème année ont été éclairés sur les définitions portant sur l’environnement, la production des plantes pépinières, forestières, la flore, l’arbre et l’écosystème en plus des utilités des arbres. Prenant part au cours avec enthousiasme, les élèves ont ainsi été imprégnés aux enjeux climatiques et la nécessité de la protection et préservation de l’environnement face au fléau du changement climatique.

Au terme de la session l’ambassadeur de l’Union Européenne (UE), M. Bart Ouvry , s’est réjoui de l’intérêt des élèves pour la thématique. A ses dires, il est important d’amener les élèves à comprendre les questions environnementales et le phénomène du changement climatique. Ses propos sont repris par la directrice nationale des Eaux et Forêt du Mali, l’inspecteur général Mme Kanouté Fatoumata Koné, qui rajoute qu’aucun développement ne peut se faire sans les élèves. Et pour elle également, il est important d’initier les enfants à la protection de l’environnement dès leur bas âge. Enchaînant par des remerciements à l’endroit de l’Union européenne pour cette initiative. Pour Mme Koné dira que ceci amène à repenser les programmes afin d’intégrer ces thématiques aux leçons dispensées aux jeunes élèves pour faire face au changement climatique qui demeurent une réalité dont l’on se doit de faire face.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

