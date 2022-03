Le village de Malicounda Bambara est éclaboussé par une affaire d’adultère.

Les faits remontent au 25 février dernier. Selon le site Seneweb, ce jour, relate L’Observateur, la dame B. Bâ, qui a abandonné son domicile conjugal, donne rendez-vous à son amant, S. Diop, dans la forêt de Malicounda Bambara. Ce dernier, agent de développement au service de l’Hydraulique, devance son amante sur le lieu indiqué. Mais, rapporte le journal, l’épouse infidèle a été suivie par son mari Gallo Bâ. Il se met dans un coin, observant attentivement les agissements de sa femme. Une fois dans le véhicule, S. Diop se met à embrasser la dame. Lors des ébats sexuels, le cocu, qui n’a rien raté de la scène, pique une colère noire et interrompt brusquement la partie de jambes en l’air. Pour le confrère sénégalais, il s’arme d’une brique et écrase le pare-brise de la voiture de son « rival ». L’amant s’enfuit, laissant sur place le couple se battre au sang. Munis chacun d’un certificat médical, les deux conjoints portent plainte. S. Diop, entendu par les enquêteurs, confie qu’il entretient depuis un an une relation amoureuse avec B. Bâ et qu’il ignorait qu’elle était mariée. L’épouse infidèle lui faisait croire qu’elle était divorcée.

Le couple et l’amant ont été tous déférés au parquet de Mbour.

Y.A.C.

——————————————————–

Höpital général de Grand-Yoff :

Un infirmier stagiaire escroque des patients pour préparer son mariage

Y. Ndiaye, infirmier stagiaire à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, est prêt à tout pour son mariage. Avec beaucoup de cran, après avoir subi un stage d’un mois au niveau du Département orthopédie-traumatologie, P. Y. Ndiaye est revenu dans le même département, en se faisant passer pour un infirmier en activité, à en croire le Major D. Niang de l’hôpital général Idrissa Pouye.

Selon nos sources proches du dossier, son modus operandi consistait à encaisser de l’argent auprès des accompagnants de malades, en leur faisant croire qu’ils devaient payer les analyses médicales des patients.

Interpelé, il a reconnu les faits sans ambages, arguant avoir encaissé cette somme d’argent pour préparer sa cérémonie de mariage. Toutefois, nos sources précisent que l’argent encaissé a été récupéré par le major qui l’a restitué aux victimes des agissements de l’infirmier escroc.

Mais P. Y. Ndiaye, âgé seulement de 29 ans, ne pourra pas convoler en justes noces avec sa dulcinée. En effet, il a été déféré au parquet de Dakar pour extorsion de fonds.

