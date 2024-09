“Brigitte Macron est un homme”: deux femmes condamnées pour diffamation à l’égard de l’épouse du président français

Deux femmes qui avaient propagé sur internet la rumeur selon laquelle l’épouse du président français Brigitte Macron était une femme transgenre, infox devenue virale jusqu’aux Etats-Unis, ont été condamnées jeudi par un tribunal parisien pour diffamation.

Les deux femmes ont été condamnées à une amende de 500 euros avec sursis, ainsi qu’à payer un total de 8.000 euros de dommages et intérêts à Brigitte Macron, et 5.000 euros à son frère Jean-Michel Trogneux, tous deux parties civiles au procès, qui s’était tenu en juin dernier. Brigitte Macron, absente lors du procès, n’était pas non plus présente pour la décision.

Au cœur du dossier, une infox resurgissant régulièrement sur les réseaux sociaux depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, selon laquelle Brigitte Macron, née Trogneux, n’aurait jamais existé, mais que son frère Jean-Michel aurait pris cette identité après avoir changé de sexe.

“Mensonge d’Etat”

Les deux femmes avaient largement contribué à la faire connaître en 2021, via une longue “interview” de plus de quatre heures où la première, la “médium” Amandine Roy, interrogeait sur sa chaîne YouTube la seconde, Natacha Rey, “journaliste indépendante autodidacte” sur la découverte de cette “tromperie”, “escroquerie”, de ce “mensonge d’Etat”.

Natacha Rey, malade, n’avait pas pu se présenter à l’audience et s’était vu refuser une demande de report du procès. Elle n’était pas présente pour le délibéré, qui a attiré près d’une centaine de personnes, dont une grande partie est restée à l’extérieur de la salle d’audience faute de place.

Brigitte Macron avait porté plainte pour diffamation publique avec constitution de partie civile le 31 janvier 2022, conduisant à un renvoi (quasi-automatique en droit de la presse) des deux femmes devant le tribunal correctionnel. Plusieurs femmes politiques dans le monde ont déjà fait les frais d’infox à caractère transphobe, comme l’ex-Première dame des Etats-Unis Michelle Obama, l’actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris ou l’ancienne Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Source: https://www.7sur7.be/

