Commissariat de police de Kalabancoro : Deux cambrioleurs et leur butin (12 millions F CFA) mis à la disposition de la justice

Dans sa lutte contre la criminalité, le commissariat de police de Kalabancoro, dirigé par le commissaire divisionnaire de police Sadio Tomoda, a démantelé un réseau de cambrioleurs et a saisi une importante somme d’argent certainement le butin de leurs forfaitures.

De sources concordantes, tout est parti de la plainte d’une victime, propriétaire d’une quincaillerie cambriolée à Kalabancoro-Plateau. Une opération au cours de laquelle ses visiteurs nocturnes ont emporté une importante somme d’argent. Aussitôt, la brigade de recherches dudit commissariat a activé son vaste réseau d’informateurs dont les premiers indices concordants recueillis sur le terrain ont permis d’orienter les enquêteurs sur la piste d’un jeune de 16 ans connu sous le nom de A. T.

Interpellé et auditionné, en présence constante de son père, il n’a pas nié sa participation au cambriolage. Ainsi, il a dénoncé ses quatre complices qui répondent respectivement aux initiales F. C. alias Telimani, L. T. alias Zonfassalen, T. S. dit Mogolen et B. A. G. alias Nenfant-Chibantô.

Pour débusquer ce vaste réseau, les enquêteurs du commissaire Tomoda ont bénéficié de l’appui technique du commissaire principal de police Moussé M’Baye, en charge du commissariat de police de Baco-Djicoroni. Notons que cet appui a permis d’obtenir des détails sur les suspects et leurs différents itinéraires. C’est ainsi que les investigations ont permis de localiser une partie de la bande à Koutiala.

Informé, le directeur régional de la police nationale de Koulikoro a saisi son homologue de Koutiala qui a instruit le commissariat de police de la Koutiala. Après d’intenses recherches, les enquêteurs dudit commissariat ont pu recueillir plusieurs informations sur les suspects. C’est ainsi qu’ils ont effectué une descente sur les lieux où ces derniers s’étaient retranchés.

Sur place, un des suspects avait en sa possession plusieurs millions de nos francs qui ont été mis à la disposition du commissariat de police de Kalabancoro.

Après les enquêteurs préliminaires, les nommés B. A. et A. T. ont été conduits devant le parquet de la Commune V du district de Bamako avec plus de douze millions (12 000 000 de F CFA), plusieurs effets d’habillement, un téléphone de marque iPhone et une moto de marque “Star”.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :