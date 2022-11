Dans la nuit du dimanche 13 novembre 2022 vers 19h et le lendemain lundi 14 novembre 2022 vers 21 heures, deux braquages ont eu lieu à Sirakoro Méguétana. Les éléments du commissariat de police de Sirakoro Méguétana ont rapidement mis le grappin sur les malfrats armés peu après avoir commis leurs forfaits respectifs.

En effet, Les deux redoutables bandes sévissaient en commune VI et dans les périphéries de Bamako. Armés de Pistolet Automatique amélioré (PA-A), ces bandits agressaient les passants dans les rues, en pleine circulation routière et même dans les domiciles. Et ils dépouillaient leurs victimes de tous leurs biens : argent, téléphones, engins et autres objets tant soit peu la valeur.

Selon les faits, Le dimanche 13 novembre vers 19h à SirakoroMéguétana près du marché, deux hommes masqués sur une moto TVS ont arrêté un conducteur de moto Djarkarta toute neuve. Muni d’une arme, Pistolet Automatique de pointe, l’un des auteurs a braqué le conducteur de Djakarta et l’a menacé de s’arrêter au risque de sa vie. Mettant sa menace à exécution, le malfrat tira sur la détente. Fort heureusement ! L’arme s’était enrayée. L’un des malfrats s’empara néanmoins de la moto de la victime et disparut. Le second tenta de démarrer en trompe mais perdit le contrôle de l’engin connu pour la puissance de son moteur. Décidemment, rien ne marcha pour lui ce jour : une arme défectueuse, une moto rebelle.

D’après les témoignages, les appels au secours de la victime alertèrent d’autres passants et motocyclistes lesquels, à leur tour informèrent l’équipe de la Brigade de Recherche (BR) qui effectuait sa ronde habituelle. Elle se rendit très vite sur les lieux. Mais le malfrat avait abandonné sa moto TVS et pris la tangente.

Grace à l’intervention rapide, l’équipe de patrouille fut plus prompte. Le fugitif fut arrêté en possession de son arme (PA-A). Il fut conduit au commissariat et une enquête fut ouverte sur instruction du Commissaire divisionnaire FANTIEME COUIBALY.

Le second braquage a été commis le lendemain vers 20 heures dans la nuit du Lundi 14 au 15 novembre 2022 par deux individus sur une moto Djakarta vers 20h près du champ du général Kafougouna Koné sis à Sirakoro Méguétana. Les deux malfrats à moto ont poursuivi le conducteur d’une autre moto similaire et ont pointé leur arme à feu chargée, lui intimidant l’ordre de s’arrêter et de leur livrer son engin.

Ayant eu tellement peur, ce sont ses cris de détresse qui parvinrent à l’oreille des passants qui volèrent alors à son secours. De véritables héros ! Ils rouèrent de coups l’un des agresseurs pendant que le second prit la fuite avec la moto de la victime.

Une équipe de patrouille du commissaire FANTIEME COULIBALY fut alertée. Elle arriva très vite sur place et parvint, non sans mal, à soustraire le malfrat des mains des justiciers très en colère. Il était sérieusement amoché. Il n’eut la vie sauve que grâce à la rapidité de l’équipe de patrouille pilotée par le Commandant-major de police Seydou Sanogo alias «PAPARÉ».

Répondant au sobriquet de «DIAKARI», le malfrat fut conduit à l’hôpital pour des soins surtout au niveau de la tête. Et après avis du médecin, il fut remis à la police. Direction, le commissariat !

Grâce à l’exploitation de ses aveux, les éléments du commissariat de Sirakoro Méguétana ont identifié son complice fugitif. Il a été localisé à Magnambougou.

Et très tôt le lendemain mardi 15 novembre, pile à l’heure légale, il fut cueilli chez lui dans ledit quartier (Magnambougou). Il se nomme «ALASSKO». Ledit bandit avait déjà vendu la moto. L’équipe a pu mettre la main sur l’arme, un PA-A (Pistolet Automatique amélioré).

Il fallait maintenant retrouver l’engin et démanteler le réseau ! Sur instruction du Commissaire FANTIEME, l’équipe se remit à la tâche.

Elle parvint à retrouver l’engin et à mettre la main sur d’autres membres du groupe. Un troisième malfrat fut en effet interpellé toujours à Magnambougou. Il s’appelle HAROUNA et sa mission consistait à trouver des preneurs pour les motos volées. Un autre complice du nom de TOUMANI, réparateur d’engin à deux roues fut identifié à Ouélessébougou.

Le commissaire FANTIEME COULIBALY qui ne fait jamais les choses à moitié, envoya une unité conduite par le chef BR Seydou Sanogo alias «PAPARÉ» à OUELESSEBOUGOU. Le nommé TOUMANI, connu dans cette localité pour l’achat et vente de motos d’occasion sans pièces donc volées, a été interpellé, justement en possession de la moto enlevée la veille.

Tous les cinq (05) malfrats ont été présentés au Commissaire FANTIEME lequel n’a pas caché sa satisfaction vis-à-vis de ses éléments et à l’endroit de la population en sa charge.

Après avoir épuisé le délai légal de garde à vue, les deux bandes de braqueurs aux nombres de cinq ont été déférées devant le Procureur du Tribunal de grande instance de la commune VI et placés sous mandat de dépôt le vendredi 18 novembre 2022.

Grâce au dur labeur de la police de Sirakoro Méguétana avec à sa tête, le commissaire divisionnaire FANTIEME COULIBALY, Les populations de la commune VI notamment Sirakoro Méguétana et les alentours peuvent désormais vivre en sécurité avec un esprit paisible.

Hawa Traore

