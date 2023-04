Commissariat de police de Sogoniko : Un réseau spécialisé de confection de fausses visites techniques démantelé

Les hommes du commissariat de Sogoniko dirigé par le commissaire divisionnaire de police Sékou Mane ont démantelé un vaste réseau spécialisé dans la confection de fausse visite technique à travers l’arrestation de quatre individus en possession de plusieurs faux documents (certificats de visite technique, quittances, vignettes de contrôle technique), un cachet de Mali Technic System (MTS), des ordinateurs bureautiques, une imprimante et un coupeur de papier.

De sources policières, le lundi 13 mars 2023, les éléments du Groupement de la sécurité routière (GSR) au carrefour du monument de la Tour de l’Afrique ont mis à la disposition du commissariat de Sogoniko un véhicule Toyota pour fausse visite technique.

Immédiatement, le commissaire divisionnaire de police Sékou Mane a instruit à ses hommes d’ouvrir une enquête. De fil en aiguille, les éléments de la brigade de recherches ont interpellé successivement trois individus suspects à Sogoniko, Niamakoro Cité Unicef et Badalabougou, le 14 mars 2023. Le premier mis en cause a été trouvé en possession d’un sac à dos contenant plusieurs faux documents (certificats de visite technique, quittances et vignettes de contrôle technique) et un cachet de Mali Technic System (MTS). Interrogé sommairement, sans détour, il a dénoncé ses complices. Ainsi, une perquisition effectuée au domicile du second après interpellation et interrogatoire a permis la saisie d’un sac contenant une imprimante de marque HP servant à la confection desdits documents, des copies de faux documents de visite technique et un autre cachet de MTS.Le troisième, interpellé dans son cyber sur la colline de Badalabougou, a été trouvé en possession de plusieurs matériels informatiques (deux ordinateurs bureautiques, un ordinateur portable, une imprimante, un coupeur papier) tous servant à la confection des faux documents de Mali Technic System, des centaines de copies de faux certificats et fausses vignettes de visite technique.Ce dernier a dénoncé un ex-agent de MTS qui était en fuite et faisait l’objet de recherche. Il a été localisé et interpellé le 17 mars 2023 par les hommes de Sogoniko. Après les enquêtes préliminaires, les mis en cause ont été mis à la disposition de la justice aux fins de droits. Ainsi, les autorités policières exhortent la population à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter plus efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes.

Boubacar Païtao

