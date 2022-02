Le 3 février dernier, au cours d’une ronde sécuritaire dans son secteur de compétence, l’équipe de patrouille du 3ème Arrondissement a procédé à des fouilles minutieuses dans une compagnie de transport à N’Golonina en Commune II du district de Bamako. Au cours desquelles, les hommes du Commissaire Divisionnaire Amadou I. Balobo Maïga ont découvert dans un colis, 13 briques de drogues dures dont 10 de Skinsh et 3 de chanvre indien. A cet effet, les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat indiqué ont reçu à mettre le grappin sur les auteurs, qui ont été placés sous mandat de dépôt le mercredi 9 février 2022 par le parquet du TGI de la Commune II.

Par leurs initiales, S.D et M.D, âges de 30 et 35 ans sont poursuivis pour détention et trafic de stupéfiant. En effet, à travers une fouille dans une compagnie de transport de la place à N’Golonina en Commune II du district de Bamako, les limiers du 3ème Arrondissement sont tombés sur un sac appelé ‘’Tounkamadjana’’ contenant 13 briques de drogues dures, notamment 10 de Skinsh et 3 de chanvre indien, lequel sac qui appartenait à S.D à destination de Keniéba.

Selon S.D, après avoir reconnu les faits, ledit sac appartenait à son neveu et à sa demande, il était chargé de l’envoyer à Kénièba.

« Je l’ai reçu le vendredi 28/01/2022 en provenance de Koutiala. De cette même manière, je devais l’envoyer à Kéniéba. Au cours de la vérification et de l’enregistrement des bagages, j’ai été invité par un des agents d’enregistrement à ouvrir le sac. Je me suis exécuté. Après ouverture, il a été découvert des briques de drogues dures que l’on appelle Skinsh. Alors, j’ai été interpellé sur la nature et l’origine de ce produit. Puisque je n’ai pas pu donner de réponses claires, j’ai été mis à la disposition des éléments de la Brigade de Recherches du Commissariat de Police du 3ème Arrondissement pour les besoins d’enquête» a-t-il donné comme explication.

Dans la foulée des investigations, il a été établi que la personne qui devait récupérer le sac une fois à Kéniéba était M.D. Lequel fut piégé par les éléments de la BR par téléphone. Sur ordre de laquelle brigade, MD a été interpellé, interrogé et transféré ici à Bamako par la Police de Kénièba. Il a atterri à Bamako le 5 février dernier. Dans son audition, il a avoué que c’est un ami qui l’a supplié d’aller récupérer le sac au nom du neveu de S.D. « Il m’a supplié d’aller le récupérer à la Compagnie Transport de Kéniéba. Sans autre détail sur le contenu dudit colis, j’ai accepté volontiers. C’est ainsi qu’après avoir récupéré le colis en question, il m’a instruit de le remettre à un Monsieur à Kéniéba dont j’ignore l’identité. Je me suis exécuté…. ».

Dans ses aveux à la police, M.D a dévoilé qu’il n’est pas à sa première fois de faire ce genre de commission pour le fameux neveu de S.D et son ami. Surement, il s’agit d’un réseau de trafic de drogues.

Le neveu de S.D et son ami restent à présent introuvables, néanmoins, les enquêtes sont en cours dans le but de les appréhender. Quant à S.D et M.D, ils sont à la MCA en attendant de connaître leur sort.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :